11 yaşındaki çocuk, 16 yaşındaki kuzenini öldürdü

Edirne'de anneannesinin evinde oynadığı tüfek ateş alan 11 yaşındaki çocuk, 16 yaşındaki kuzenini kazara vurarak öldürdü.

İddiaya göre, Menzilahir Mahallesi Taşköprü Sokak'ta Y.D. anneannesinin evinde tüfekle oynamaya başladı.

Bu sırada tüfeğin ateş alması sonucu çıkan saçmalar evdeki kuzeni Naz Gürateş'e isabet etti.

Yaralanan Gürateş, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Gürateş, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Y.D. polis ekiplerince yakalandı. (AA)