11 kentte ev baskınları: HDP İzmir İl Eş Başkanları gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı yerleşkesinde yer alan Emniyet Genel Müdürlüğü’ne dönük 1 Ekim'de gerçekleştirilen saldırı sonrası başlatılan gözaltı operasyonları devam ediyor.

MA'da yer alan habere göre, İzmir, Eskişehir, Kilis, Kocaeli, Batman, Hakkari, Mardin, Diyarbakır, Ağrı, Bitlis ve Şırnak'te yapılan ev baskınlarında 75 kişi gözaltına alındı.

Mardin ve Hakkari

Mardin'de yapılan ev baskınlarında Mezopotamya Ajansı (MA) muhabiri Ahmet Kanbal gözaltına alındı.

Yüksekova'daki ev baskınlarında ise gözaltına alınan bazı isimler şöyle: Yeşil Sol Parti Milletvekili Öznur Bartın’ın danışmanı Yasin Akdağ, Bahtiyar Bor, Vedat Özeken, Savaş Akdoğan, Uğur Şedal, Barış Özçük, Emin Ertuş, Agit Koca, Serhat Aşkan ve İsa Terzioğlu.

İzmir

İzmir'de yapılan ev baskınlarında HDP İzmir İl Eşbaşkanları Berna Çelik ve Çınar Altan, HDP Buca İlçe Eşbaşkanı Nihat Türk ile Azize Çelik, Şenay Ulusan ve Dilan Ulusan gözaltına alındı.

2 Ekim’de de İstanbul ve Kırklareli’nde baskınlar olmuştu

Ankara’da düzenlenen bombalı saldırı girişiminin üzerine 2 Ekim’de İstanbul ve Kırklareli'nde sabah saatlerinde polisler tarafından birçok eve eş zamanlı baskın düzenlenmişti.

Baskınlarda aralarında Halkların Demokratik Kongresi (HDK), Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve sivil toplum örgütü yöneticilerinin de olduğu en az 20 kişi gözaltına alınmıştı.