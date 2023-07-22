104 gazeteci, yazar, sanatçı ve siyasetçiden 'Merdan Yanardağ'a özgürlük' çağrısı

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın özgürlüğüne kavuşması çağrısında bulunan 104 gazeteci, yazar, sanatçı ve siyasetçi ortak açıklamaya imza attı.
"Merdan Yanardağ’a özgürlük" başlıklı açıklama ve imzacılar şöyle:
"TELE1 Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni, Gazeteci Merdan Yanardağ’ın televizyonda yaptığı bir konuşmasının montajlanarak çarpıtılması üzerinden yapılan linç girişimini kınıyor, anayasa ve uluslararası sözleşmelerce teminat altına alınan basın ve ifade özgürlüğüne ağır bir şiddet girişimi olarak görüyoruz. Merdan Yanardağ’ın özgürlüğüne bir an önce kavuşması için yetkilileri vicdana ve hukuka çağırıyor, ekliyoruz; Aksi zulümdür, suçtur!"
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