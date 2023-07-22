104 gazeteci, yazar, sanatçı ve siyasetçiden 'Merdan Yanardağ'a özgürlük' çağrısı

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın özgürlüğüne kavuşması çağrısında bulunan 104 gazeteci, yazar, sanatçı ve siyasetçi ortak açıklamaya imza attı.

"Merdan Yanardağ’a özgürlük" başlıklı açıklama ve imzacılar şöyle:

"TELE1 Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni, Gazeteci Merdan Yanardağ’ın televizyonda yaptığı bir konuşmasının montajlanarak çarpıtılması üzerinden yapılan linç girişimini kınıyor, anayasa ve uluslararası sözleşmelerce teminat altına alınan basın ve ifade özgürlüğüne ağır bir şiddet girişimi olarak görüyoruz. Merdan Yanardağ’ın özgürlüğüne bir an önce kavuşması için yetkilileri vicdana ve hukuka çağırıyor, ekliyoruz; Aksi zulümdür, suçtur!"

Zülfü Livaneli

Müjdat Gezen

Rutkay Aziz

Müjde Ar

Levent Üzümcü

Sunay Akın

Ahmet Telli

Edip Akbayram

Selda Bağcan

Suavi

Tuncay Mollaveisoğlu

Metin Uca

Orhan Alkaya

Tuğrul Keskin

Orhan Aydın

Ataol Behramoğlu

Nihat Behram

Onur Akın

Haydar Ergülen

Cengiz Gündoğdu

Berrin Taş

Turgay Olcayto

İsmail Saymaz

Zafer Arapkirli

Murat Muratoğlu

Ercan Karakaş

Yüksel Yalavo

Zeynep Oral

Kerem Görsev

Suzan Aksoy

Övgün Ahmet Ercan

Ali Kocatepe

Ayşenur Arslan

İrfan Aktan

Nebil Özgentürk

Ünal Ersözlü

Tuluhan Tekelioğlu

Sedef Kabaş

Alper Taş

Kemal Okuyan

Ümit Zileli

Miyase İlknur

Halil İbrahim Özcan

Yaşar Aydın

İbrahim Varlı

İbrahim Aydın

Nevzat Çelik

Sadık Gürbüz

Ümit Kartal

Eren Aysan

Şükrü Erbaş

Cevat Çapan

Nesimi Aday

Aysun Kocatepe

Fatih Yaşlı

Uluç Gürkan

Namık Kuyumcu

Aydın Şimşek

İbrahim Karaoğlu

Haluk Işık

Kemal Kocabaş

Mustafa Bak

Suat Çağlayan

Vecdi Sayar

Musa Özuğurlu

Doğan Tılıç

Ercan Kesal

Nesrin Nas

Elif Ilgaz

Haldun Soygür

Metin Boran

Zeynep Altıok Akatlı

Önay Alpago

Atilla Güner

Ender Helvacıoğlu

Mahmut Kemal Kumkuoğlu

Sabri Ergül

Tülay Şubatlı

Tahsin Yeşildere

Baskın Oran

Binnaz Toprak

Oya Baydar

Abdullah Levent Tüzel

Necdet Saraç

Rıza Zelyut

Hıdır Işık

İbrahim Çiftçioğlu

Nevzat Süer Sezgin

Aytun Çıray

Raşit Tükel

Ayşen Şahin

Temel İskit

Lale Afrasyap

Necmiye Alpay

Nergis Mütevellioğlu

Atilla Özsever

Ayşe Fügen Aybars

Nilay Etiler

Tevfik Kızgınkaya

Banu Güven

Yusuf Nazım

Ahmet Saltık