103 emekli amiral 21 Mart'ta hakim karşısına çıkacak

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne ilişkin sözleri sonrası başlayan tartışmalara yönelik, kamuoyunda "Montrö bildirisi" ve "Amiraller Bildirisi" olarak bilinen açıklamada imzası bulunan 103 emekli amiralin yargılanmasına 21 Mart 2022'de Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

Haklarında "Anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" iddiasıyla 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edilen 103 emekli amiralin yargılanmasına Ankara 20'nci Ağır Ceza Mahkemesince başlanacak.

Daha önce mahkemeye gönderilen iddianamede emekli amirallerin "seçilmiş hükümeti hedef aldıkları", "muvazzaf askeri personel ile toplumun muhalif kesimlerini birlikte harekete geçirmek üzere anlaştıkları", "bildirideki ‘Montrö’ ifadesinin ‘araç’ olarak kullanıldığı" gibi ifadeler yer almıştı.