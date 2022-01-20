102 ultra zenginden Davos'a mektup: Servet vergilerini artırın, yoksa tarih sonumuzun ne olacağını gösteriyor!

“Vatansever Milyonerler” adlı bir grup ultra-zengin, çevrimiçi düzenlenen Davos Zirvesi’ne katılan zenginlere “servet vergisi”ni desteklemeleri çağrısında bulundu.

Aralarında Disney mirasçılarından Abigail Disney’in de bulunduğu ABD, İngiltere, Kanada, Almanya, Hollanda, Danimarka ve Norveç’ten 102 ultra zenginin imzaladığı bir mektup kaleme alan milyonerler, dünyada zengin ile yoksul arasındaki uçurumun arttığına dikkat çekerek bunun nasıl sonuçlandığının tarihe bakarak görülebileceğini söyledi.

Kendileri gibi ultra zenginlere “servet vergisi” getirilmesini desteklemeleri çağrısı yapan milyonerler servet sahiplerinin şu anda küresel ekonomik iyileşmeden paylarına düşen vergiyi ödemeye zorlanmadıklarını söyledi ve “Bizden daha fazla vergi alın” mesajı verdi.

Milyonerlerin imzaladığı ve Intaxwetrust.org sitesinden yayınlanan açık mektupta “Milyonerler olarak mevcut vergi sisteminin adil olmadığını biliyoruz. Birçoğumuz dünyanın son iki yılda çok büyük acılar yaşadığını ve bu süreçte servetimizin daha da arttığını görüyoruz - ancak aramızda neredeyse kimse dürüst bir şekilde payımıza düşen vergileri ödemek zorunda kaldığımızı söyleyemeyiz" denildi.

Mektupta Davos’a katılan milyoner ve milyarderlere “Yanıtları özel bir forumda etrafınız milyarder doluyken bulamazsınız. Siz de sorunun bir parçasısınız” denildi.

'Tarihe bakın: Ya vergiler ya dirgen'

Mektupta “Tarih son derece eşitsiz toplumların sonunun neye benzediğine dair kasvetli bir tablo çiziyor. Zengin ya da yoksul hepimizin iyiliği için eşitsizliğin karşısına çıkmanın ve zenginleri vergilendirmeyi seçmenin zamanıdır. İnsanlara onların güvenini hak ettiğinizi gösterin. Eğer bunu yapmazsanız o zaman hiçbir özel görüşme gelecek olanı değiştirmeyecek: Ya vergiler ya dirgen… Tarihi dinleyelim ve bilgece bir seçim yapalım.”