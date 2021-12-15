A-101'in ardından bugün de bir diğer market zinciri çok sayıda ürüne zam yaptı

Dün A-101'in yüzün üzerinde ürüne yaptığı büyük zammın ardından bugün de Şok Market çok sayıda ürüne zam kararı aldı.

Haber Merkezi

Hayat pahalılığı her geçen gün artarken, market raflarındaki fiyat etiketleri sürekli değişiyor.

Dün A-101'in yüzün üzerinde ürüne yaptığı büyük zammın ardından bugün de Şok Market çok sayıda ürüne zam kararı aldı.

Bir market emekçisinin soL'a ulaştırdığı zamlı etiketler şöyle:

 
 

 

 