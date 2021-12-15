A-101'in ardından bugün de bir diğer market zinciri çok sayıda ürüne zam yaptı
Dün A-101'in yüzün üzerinde ürüne yaptığı büyük zammın ardından bugün de Şok Market çok sayıda ürüne zam kararı aldı.
Haber Merkezi
Patronların Ensesindeyiz
Haber Merkezi
Ahmet Ortaca (Otomotiv işçisi)
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Patronların Ensesindeyiz
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
A-101'in ardından bugün de bir diğer market zinciri çok sayıda ürüne zam yaptı
Dün A-101'in yüzün üzerinde ürüne yaptığı büyük zammın ardından bugün de Şok Market çok sayıda ürüne zam kararı aldı.
Haber Merkezi