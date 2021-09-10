'101 yaşında en genç parti... TKP 101 yaşında'

10 Eylül 1920'de kurulan Türkiye Komünist Partisi bugün 101. mücadele yaşına girdi.

TKP'nin günlük dijital gazetesi Boyun Eğme, partinin 101. yaşını komünist şair Nâzım Hikmet'in partisi için yazdığı şiirle kutladı.

Seni Düşünüyorum

Türkiye Komünist Partisi,

T. K. P.’m benim,

seni düşünüyorum.

Sen dünümüz, bugünümüz, yarınımızsın,

en büyük ustalığımız,

en ince hünerimizsin.

Sen aklımız, yüreğimiz ve yumruğumuzsun.

Dünyada bir anılır şanlı soyun var:

sen küçük kardeşisin V.K.P.(B)’nin.

Sen bana bugün

mübarek alnındaki yara yerinle

ve işçi bileklerinde zincir izleriyle göründün.

yürüyorsun dimdik, pırıl pırıl.

Ömrümde yalnız seninle

ve senin safında olmakla övündüm.

Bacımınkiler gibi gök gözlü şehrim,

İstanbul`um

seni düşünüyorum.

Oturmuşun deniz kıyısına,

bakıyorsun limana giren Amerikan zırhlısına.

Hastasın, açsın, öfkelisin.

O da bakıyor sana,

hem de nasıl,

efendinmiş,

patronunmuş,

sahibinmiş gibi itoğlu it.

Nâzım Hikmet

Moskova, 9.10.1951

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