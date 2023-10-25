'100. yıl ikramiyesi' Meclis'te kabul edildi: Milyonlarca emekli yararlanamayacak

Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yılı dolayısıyla bir kereye mahsus olarak verilecek 5 bin liralık emekli ikramiyesi hakkındaki ayrıntılar geçen günlerde Kabine Toplantısı sonrasında konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı.

Milyonlarca emekli yurttaşın yararlanamayacağı ikramiye, dul ve yetim aylığı alanlara ise kısmi olarak ödenecek.

Sadece çalışmayan emekliye verileceği için tartışma konusu olan 5 bin liralık emekli ikramiyesiyle ilgili son noktayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan koydu. Bakan Işıkhan “Biz düzenlemeyi tamamladık. Çalışan emeklileri kapsam dışında bıraktık. Emekli ikramiyeleri ile ilgili kapsam genişlemeyecek” dedi.

Dul olup çocuğu olmayanların yüzde 75, dul olup çocuğu olanların yüzde 50, yetim olanların ise yüzde 25 oranında ikramiyeden faydalanması bekleniyor.

Buna göre çocuklu ve dul olan yurttaşların ödemeleri 2 bin 500 TL, yetim ödemesinin 1250 TL'de kalacağı belirtiliyor.