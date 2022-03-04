'100 Yaşa Can Verenlerden...' sergisi İzmir'de

Sanatçı İrfan Ertel’in, Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) 100. yaşına ithafen hazırladığı “100 Yaşa Can Verenlerden…” sergisi Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde İzmirlilerle buluştu.

Açılışta TKP Parti Merkez Konseyi üyesi Aydemir Güler söz aldı. Sergide resmedilen insanları ortaklaştıran unsurun, hep geleceğe bakmaları olduğuna değinen Güler, “Biz nasıl olur da onlar bizim aramızdan ayrıldıktan sonra, onların bu yöntemini terk edip, sadece ve sadece geçmişe bakmakla yetinebiliriz?” dedi.

Ardından sanatçı İrfan Ertel de açılışta söz alarak “Eğer ülkemiz kolayca teslim alınamadıysa, kolayca geriye götürülemiyorsa, bu serginin insanlarının emeklerinin çok büyük bir katkısı var” dedi.

Türkiye komünist geleneğinin portrelerle anlatıldığı sergi 1 ay boyunca İzmirlilerle buluşmaya devam edecek.

Serginin ilk gösterimi ise Türkiye Komünist Partisi’nin 100. yaşını kutladığı 2020 yılında İstanbul Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde yapılmıştı.