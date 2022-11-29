100 milyon liralık vurgun: 26 kişi gözaltına alındı, 19 şüpheli aranıyor

Eskişehir merkezli 11 ilde, 2 yılda meydana gelen 100 bin 701 metrelik haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığına ilişkin jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre, Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2017-2019 yıllarındaki 20 faili meçhul haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığına ilişkin soruşturma başlattı. Yapılan incelemede 2 yıl içinde piyasa değeri 100 milyon lira olan toplam 100 bin 701 metrelik haberleşme ve enerji nakil kablosunun kimliği belirsiz kişilerce çalındığını tespit edildi.

JASAT tarafından yapılan araştırmaların ardından faili meçhul 20 hırsızlık olayının 48 kişilik suç örgütü tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıkarıldı. Kimlikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için Eskişehir’in yanı sıra Diyarbakır, İstanbul, Bursa, Ankara, Mardin, Şanlıurfa, Tekirdağ, Kocaeli, Antalya ve İzmir’de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Baskınlarda, aralarında organize suç örgütünün lider ve yöneticilerinin de bulunduğu 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 1’inin ‘kasten öldürme’ suçundan arandığı tespit edilirken, 3'ünün ise benzer suçlardan cezaevinde olduğu anlaşıldı. Geçirildikleri sağlık kontrollerinin ardından Eskişehir’e getirilen 26 şüpheli, ifadeleri için İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Operasyon kapsamında 19 şüphelinin daha arandığı belirtilirken, soruşturma sürüyor.