100 bin imzaya ulaşan olmadı: Hangi Cumhurbaşkanı adayı kaç imza topladı?

YSK’nın aldığı karara göre Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için 100 bin imza toplanması gerekiyor. Seçmenler, adaylara imza verebilmek için 27 Mart pazartesi saat 20.00'ye kadar ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına başvurarak imza verebilecek. Ayrıca, alınan kararla saat 20.00 itibarıyla sırada bekleyenlerin de tespitinin yapılarak bu kişilerin de imza işlemleri tamamlanacak.