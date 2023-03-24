100 bin imzaya ulaşan olmadı: Hangi Cumhurbaşkanı adayı kaç imza topladı?

Seçmenler tarafından belirlenecek cumhurbaşkanları adayları için ikinci gün atılan imza sayıları açıklandı. Henüz kimse 100 bin imzaya ulaşamazken listenin başında Muharrem İnce yer aldı.
Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) alınan verilerine göre ikinci günün ardından adayların topladıkları imza sayıları şu şekilde:
- Muharrem İnce: 51.367
- Muhammed Ali Fatih Erbakan: 46.725
- Sinan Oğan: 25.924
- Doğu Perinçek: 11.792
- Yakup Türkal: 1.645
- Erkan Trükten: 755
- Tevfik Ahmet Özal: 567
- İrfan Uzun: 319
- Halil Murat Ünver: 211
- Hilmi Özden: 151
- Davut Turan: 68
YSK’nın aldığı karara göre Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için 100 bin imza toplanması gerekiyor. Seçmenler, adaylara imza verebilmek için 27 Mart pazartesi saat 20.00'ye kadar ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına başvurarak imza verebilecek. Ayrıca, alınan kararla saat 20.00 itibarıyla sırada bekleyenlerin de tespitinin yapılarak bu kişilerin de imza işlemleri tamamlanacak.