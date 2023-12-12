10. Uluslararası Uşak Kısa Film Festivali başlıyor

Uşak Üniversitesi İletişim Topluluğu ve apart tarafından 12-16 Aralık’ta Uşak’ta, 17-19 Aralık’ta İstanbul’da düzenlenecek olan 10'uncu Uluslararası Uşak Kısa Film Festivali başlıyor.
12 Aralık saat 18.00’da Uşak Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki açılış töreninde, başrolünü dünyaca ünlü oyuncu Tom Holland’ın canlandırdığı ve yönetmenliğini Harry Holland’ın yaptığı Last Call ile yönetmenliğini Onur Yağız’ın gerçekleştirdiği Fatih the Conqueror filmlerinin gösterimleriyle başlayacak festival, yarışma ve yarışma dışı seçkilerinde toplam 123 eseri sinemaseverlerle buluşturacak.
2’si Dünya, 9’u Asya, 37’si Türkiye olmak üzere toplam 48 filmin prömiyerine ev sahipliği yapmaya hazırlanan Uşak Kısa Film Festivali’nin tamamı yabancı sinema sanatçılarından oluşan ana jürisinde Bogdan Mureşanu, Bruno Carnide, Diogo Hayashi, Maartje Alders, Marija Sevic ve Rita Capucho yer alıyor.
Türkiye’nin en kapsamlı ulusal ve uluslararası sinema yarışmalarına ev sahipliği yapan Uşak Kısa Film Festivali’nin toplam 25 dalda takdim edeceği Kanatlı Denizatı Ödülleri için yarışacak finalist filmleri ve yarışacakları kategoriler ise şu şekilde;
Ulusal Kısa Film Yarışması
En iyi film
- Birlikte, Yalnız - Yön: Kasım Ördek / Yapımcı: Hayet Benkara & Kasım Ördek
- Dinamo Mesken - Yön: Ahmet Karanfil & Yusuf Anavatan / Yapımcı: Ahmet Karanfil
- Kurdun Kutusu - Yön: Uğur Savaş / Yapımcı: Emir Küllal Haznevi
- Onun Kalesinde - Yön: Yasemin Demirci / Yapımcı: Yasemin Demirci
- Tarihte Yaşanmamış Olaylar - Yön: Ramazan Kılıç / Yapımcı: Ramazan Kılıç
En iyi yönetmen
- Birlikte, Yalnız - Yönetmen: Kasım Ördek
- Evcil - Yönetmen: Deniz Uymaz
- Herkesin Yapabileceği Bir Şey - Yönetmen: Selen Örcan
- Onun Kalesinde - Yönetmen: Yasemin Demirci
- Tarihte Yaşanmamış Olaylar - Yönetmen: Ramazan Kılıç
En iyi görüntü yönetmeni
- Birlikte, Yalnız - Barış Aygen / Yön: Kasım Ördek
- Elma - İlker Berke / Yön: Mehmet Acaruk
- Farklı Bir Yas - Ece Latifaoğlu / Yön: Beril Tan
- Soğuk, Uzak ve Kirli - Orçun Özkılıç / Yön: Halime Usta Tarihte
- Yaşanmamış Olaylar - Sebastian David Weber / Yön: Ramazan Kılıç
En iyi sanat yönetmeni
- Kurdun Kutusu - Uğur Savaş / Yön: Uğur Savaş
- Oyunbozan - Beyhan T.E. ve Dorukhan Aydın / Yön: İlayda İşeri
- Yavru Karınca - Mehmet Hanifi Altıntaş / Yön: Derya Uygurlar Yağız
En iyi senaryo
- Birlikte, Yalnız - Kasım Ördek / Yön: Kasım Ördek
- Cevizin Altında - Begüm Aksoy / Yön: Begüm Aksoy & Deya Ar
- Farklı Bir Yas - Beril Tan / Yön: Beril Tan
- Onun Kalesinde - Yasemin Demirci / Yön: Yasemin Demirci
- Tarihte Yaşanmamış Olaylar - Ramazan Kılıç / Yön: Ramazan Kılıç
En iyi kurgu
- Bakırköy Underground - Berkay Şatır / Yön: Berkay şatır
- Birlikte, Yalnız - Emrullah Erbay / Yön: Kasım Ördek
- Cevizin Altında - DB Media Plus / Yön: Begüm Aksoy & Deya Ar
- Dinamo Mesken - Ahmet Karanfil / Yön: Ahmet Karanfil & Yusuf Anavatan
- Her Şey Sinirimi Bozuyor - Hazal Bayar / Yön: Çağıl Saydam & Hazal Bayar
En iyi ses tasarımı
- Ben Sen O Biz Siz Onlar - Dorukhan Yaldız, Hasan Dinç & Erdem Güdemez / Yön: Sevin Yaman
- Her Şey Sinirimi Bozuyor - Çağıl Saydam & Oğuzhan Karagöz / Yön: Çağıl Saydam & Hazal Bayar
- Kurdun Kutusu - Deniz Balım / Yön: Uğur Savaş
- Oyunbozan - Tuğrul Gültepe / Yön: İlayda İşeri
- Soğuk, Uzak ve Kirli - Usal Onan Karagözoğlu / Yön: Halime Usta
En iyi özel efekt
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Ben Sen O Biz Siz Onlar - Yetkin Yazıcı / Yön: Sevin Yaman
- Her Şey Sinirimi Bozuyor - Hazal Tanrıverdi / Yön: Çağıl Saydam & Hazal Bayar
- Oyunbozan - Cem Erdoğan / Yön: İlayda İşeri
En iyi film müziği
- Elma - BAJAR / Yön: Mehmet Acaruk
- Kurdun Kutusu - Deniz Balım / Yön: Uğur Savaş
- Onun Kalesinde - Ahmet K. Bilgiç / Yön: Yasemin Demirci
En iyi makyaj
- Elma - Elçin Akpınar & Yasemin Demirel / Yön: Mehmet Acaruk
- Her Şey Sinirimi Bozuyor - Hazal Tanrıverdi / Yön: Çağıl Saydam & Hazal Bayar
- Maşallah - Elif Yetgin / Yön: Ezgi Ay
En iyi başrol oyuncusu
- Birlikte, Yalnız - Mert Doğan / Yön: Kasım Ördek
- Evcil - Deniz Ekinci / Yön: Deniz Uymaz
- Onun Kalesinde - Nezaket Erden / Yön: Yasemin Demirci
- Satışçının Bir Günü - Melis Ulaş / Yön: Erinç Durlanık
- Tarihte Yaşanmamış Olaylar - Elanur Kılıç / Yön: Ramazan Kılıç
En iyi yardımcı oyuncu
- Defineciler - Yücel Yüksel / Yön: Mehmet Fatih Destegüloğlu & Ozan Muhammed Talay
- Herkesin Yapabileceği Bir Şey - Zeynep Kızıltan / Yön: Selen Örcan
- Onun Kalesinde - Doğu Can / Yön: Yasemin Demirci
- Satışçının Bir Günü - Emrah Özdemir / Yön: Erinç Durlanık
- Yavru Karınca - Melek Ceylan / Yön: Derya Uygurlar Yağız
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Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması
Belgesel
- Kennedy’nin Doğuşu – Yön: Gülben Arıcı
- Onlar İçin İmroz – Yön: Deniz Devrez
- Zeryam – Yön: Selin Kara
Deneysel/Video
- Ben, Ben ve Ben – Yön: Nevra Ayan
- Geriye Sarılmış Kasetler – Yön: Miray Kavas
- Pamuk Prenses ve Cüce – Yön: Bora Yavuz Subaşı
Kurmaca
- Aile Fotoğrafı – Yön: Kaan Tığlı
- Apartman Boşluğu – Yön: Can Baran
- Cenk – Yön: Can Gülenay
- Sonsuza Dek Birlikte? – Yön: Zeynep Sude Karabulut
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Uluslararası Kısa Film Yarışması
- 9th floor to the right – Yön: Andrea Romano
- A Bird Called Memory – Yön: Leonardo Martinelli
- Armat – Yön: Elodie Dermange
- An Avocado Pit – Yön: Ary Zara
- Auxiliaire – Yön: Lucas Bacle
- Bark! – Yön: Janne Hansberg
- Crack of dawn – Yön: Anna Llargués
- Fairplay – Yön: Zoel Aeschbacher
- Fatih the Conqueror – Yön: Onur Yağız
- Les chenilles – Yön: Michelle Keserwany & Noel Keserwany
- Oasis – Yön: Justine Martin
- Poor Antonio – Yön: Mariana Ferreira & Eudald Rojas
- The Birthday Party – Yön: Francesco Sossai
- Tria – Yön: Giulia Grandinetti Tits – Yön: Eivind Landsvik