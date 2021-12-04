'10 milyar dolar şakkadak satarım! Şaşırır millet, dolar düşer' demişti, yeni önerisini açıkladı

2017 yılında doların yükselişinin ardından "Merkez Bankası Başkanı olsam, 10 milyar dolar şakkadak satarım! Şaşırır millet, dolar düşer" önerisiyle alay konusu olan Türkiye Gazetesi yazarı Necmettin Batırel, yeni bir öneride bulundu.

Batırel, "Cumhurbaşkanı 6-7 Aralık’ta Katar’ı, şubat başında da BAE’yi ziyaret edecek. Bu ülkelerden sağlanacak, 50 milyar dolarlık bir fon bütün hesapları bozar" derken, "Çil yavrusu gibi dağılırlar. Erdoğan usta bir satranç oyuncusu gibi her zaman 4-5 hamle sonrasını düşünerek karar alır" iddiasında bulundu.

Batırel, "Hiç şüpheniz olmasın. Eğer faiz konusunda gemileri yakmışsa elinde çok önemli bir koz vardır. Merak etmeyin yakında açıklanır…" diye konuştu.