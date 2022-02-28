10 krediden 7'si Cumhur İttifakı'na

Hibe ile tamamladığı 102 projenin 99’unun AKP, MHP ve kayyum idaresindeki belediyelere ait olduğu belirlenen İller Bankası’nın (İLBANK), kredi desteğinden de büyük oranda AKP’li belediyeleri yararlandırdığı ortaya çıktı. Bankanın yüzde 100 kredi desteği sağladığı 88 projeden 63’ünün AKP ve MHP’li belediyelerin projeleri olduğu öğrenildi. Bankanın 635 milyon TL’lik kredi desteğinin 135 milyon TL’sinin yalnızca AKP’li üç belediyenin projesi için harcandığı tespit edildi.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, 2020 yılında toplam 88 projeye yüzde 100 kredi desteği sağlandı. Sağlanan desteğin mali karşılığı 635 milyon 225 TL ile ifade edildi. İLBANK, 56’sı AKP, yedisi ise MHP olmak üzere Cumhur İttifakı’na bağlı toplam 63 belediyenin projesini yüzde 100 kredi desteği ile tamamladı. Bankanın kredi desteği ile tamamlanan projelerin yüzde 72’sini AKP ve MHP’li belediyelerin projeleri oluşturdu.

Toplamda 88 projeyi kapsayan İLBANK’ın kredi desteğinin 56'sından AKP'li, 7'sinden MHP'li, 5'inden İYİP'li, 4'ünden ise CHP'li belediyeler yararlandı.

İLBANK’ın, “Yüzde 100 hibe” desteği verdiği belediyelerin dağılımı ise şöyle:

AKP: 60 belediye, İl Özel İdareleri: 33 belediye, Kayyum: 4 belediye, MHP: 4 belediye, CHP: 1 belediye.