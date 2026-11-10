10 Kasım töreninde Cemil Tugay'a protesto: Yuhalandı
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Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 10.11.2026 , 11:11
İzmir'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay protestoyla karşılaştı.
İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, siyasi parti temsilcileri ve yurttaşların katıldığı törende, saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Tören kapsamında protokol üyeleri Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Cemil Tugay'ın İzmir Büyükşehir Belediyesi adına çelenk bıraktığı sırada alanda bulunan bazı yurttaşlar tarafından yuhalandığı görüldü.
CHP'den istifa edip AKP'ye katılmıştı
Cemil Tugay, 18 Haziran 2026'da CHP'den istifa ederek görevini bağımsız sürdürmeye başlamıştı. Tugay, 7 Ekim'de AKP'ye katılmış, parti rozetini AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takmıştı.
Tugay'ın parti değiştirmesiyle, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı da AKP'ye geçmişti.
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