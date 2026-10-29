'10 Kardeşler' suç örgütü lideri Mekin Büyükdeniz İspanya'daki hastanede öldürüldü

İspanya'nın Tarragona kentinde bulunan Joan XXIII Hastanesi’nde tedavi gören "10 Kardeşler" adlı suç örgütünün lideri olduğu belirtilen Mekin Büyükdeniz, düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

İspanya merkezli El Caso'nun haberinde kask ve kapüşon takan saldırganın hastaneye girerek Büyükdeniz'in kaldığı odaya ulaştığı, Büyükdeniz'e birkaç el ateş ettikten sonra kaçtığı aktarıldı.

Doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayan Büyükdeniz’in hayatını kaybettiği bildirildi.

Ayrıca saldırganın acil kapısından girip çöp toplama alanından kaçtığı da değerlendiriliyor. Polisin geniş çaplı bir arama çalışması başlattığı aktarıldı.

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Büyükdeniz, birkaç gün önce Tarragona’da yürürken silahlı saldırıya uğramıştı. Bacaklarından yaralanan Büyükdeniz, olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Durumunun iyileşmesi üzerine iki gün önce yoğun bakımdan çıkarılarak servise alınmıştı.

Katalonya polis teşkilatı Mossos d'Esquadra, ilk saldırının ardından Büyükdeniz’in kaldığı yoğun bakım odasında güvenlik önlemi almıştı. Ancak İspanyol basını, son günlerde güvenlik riskinin daha düşük değerlendirildiğini ve Türkiye’den gelen bir kişinin kendisine kişisel koruma sağlamaya başlamasının ardından polis gözetiminin kaldırıldığını yazdı.

El Caso’nun haberinde, Büyükdeniz’in daha önce de hedef alındığının farkında olduğunu ve düşmanlarının fırsat bulduklarında kendisini öldüreceğini düşündüğünü sağlık çalışanlarına ve polislere söylediği öne sürüldü.

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