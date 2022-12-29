10 HDP'liye hapis cezası: Eski İstanbul İl Eş Başkanları da aralarında

Aralarında eski HDP İstanbul il eş başkanları Doğan Erbaş ve Aysel Güzel’in de bulunduğu 10 HDP'liye “terör örgütü üyesi olmak” ve “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla yargılandıkları davada 6 yıl ile 14 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezası verildi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre; aralarında eski HDP İstanbul İl Eş Başkanları Doğan Erbaş ve Aysel Güzel’in de bulunduğu il yönetiminden 11 kişinin “terör örgütü üyesi olmak” ve “terör örgütü propagandası yapmak” iddialarıyla yargılandığı davanın 24’üncü duruşması İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Erbaş’a "terör örgütü üyesi olmak" gerekçesiyle 12 yıl, "terör örgütü propagandası yapmak" gerekçesiyle ise 1 yıl 21 ay 22 gün ceza verdi. Aysel Güzel’e ise "terör örgütü üyesi olmak" gerekçesiyle 7 yıl 6 ay ceza verildi.

İl Yönetim Kurulu üyelerinden Ali İpekli’ye "terör örgütü üyesi olmak" gerekçesiyle 6 yıl 3 ay, "terör örgütü propagandası yapmak" gerekçesiyle 1 yıl 6 ay 22 gün, Ayşe Karadağ’a "terör örgütü üyesi olmak" gerekçesiyle 10 yıl 6 ay, Feremez Erkan’a "terör örgütü üyesi olmak" gerekçesiyle 9 yıl, Muhittin Arslanboğa’ya "terör örgütü üyesi olmak" gerekçesiyle 6 yıl 3 ay, Süleyman Başer’e "terör örgütü üyesi olmak" gerekçesiyle 6 yıl 3 ay, Süleyman Özcan’a "terör örgütü üyesi olmak" gerekçesiyle 9 yıl 9 ay ve son olarak Kasım Oba’ya da yine "terör örgütü üyesi olmak" gerekçesiyle 12 yıl hapis cezası verildi. Mehmet Tayyip Aslan ise davadan beraat etti.