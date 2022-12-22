10 günü kalmıştı... Netanyahu yeni hükümeti kuracağını duyurdu

İsrail'de Yeni başbakan Binyamin Netanyahu, dün gece yarısına doğru Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'u arayarak hükümet kurma konusunda ortaklarıyla anlaştığını beyan etti.

Likud Başkanı Netanyahu, Herzog'dan bir hükümet kurma yetkisi almasından yaklaşık 40 gün sonra hükümet kurmayı başarmış oldu.

Netanyahu, Herzog'a Likud, Dini Siyonistler Partisi (RZP), Shas, Birleşik Tevrat Yahudiliği (UTJ), Otzma Yehudit ve Noam gruplarından oluşacak yeni koalisyon hükümetinin "tüm İsrail vatandaşları" için çalışacağını söyledi.

Netanyahu'nun açıklamasına rağmen, UTJ'den Degel HaTorah ve Agudat Yisrael ile olan koalisyon anlaşmaları henüz kesinleşmiş değil. Anlaşmaların bugün tamamlanma ihtimali var.

İsrail parlamentosu Knesset'in Başkanı Likud Milletvekili Yariv Levin'in Pazartesi günü yapılacak meclis genel kuruluna resmi bir duyuru yapması ve ardından bir hafta içinde hükümetin yönergelerini, yapısını ve dağıtımını sunacağı bir oturum ayarlaması bekleniyor.

Netanyahu'nun görevi devralması için en son tarih ise 2 Ocak Pazartesi olarak belirlenmişti.