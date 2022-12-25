10 günde hem Erdoğan'ın başdanışmanı hem YÖK üyesi oldu: 'Rabbim utandırmasın'

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliklerine ilişkin atama kararları, Resmi Gazete’de yayınlandı.
14 Aralık tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan kararla Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı’na atanan eski Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü, dün de YÖK üyesi olarak görevlendirildi.
Hülagü, sosyal medya hesabından; “Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek tensipleriyle bugün itibarıyla Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevi yanında Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) üyeliği görevine atanmış bulunmaktayım. Düsturumuz halka hizmet, Hak’ka hizmettir. Rabbim utandırmasın. Amin” mesajını paylaştı.