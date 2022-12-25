10 yılda 114 milyon TL değerinde ihale aldı, Erdoğan hediye verdi

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni 21 Aralık’ta Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ni veren AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mimari alanda ise yakın arkadaşı mimar Muharrem Hilmi Şenalp’e ödül verdi.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre; Kamudan aldığı milyonlarca liralık ihalelerle sık sık gündem olan Şenalp, son olarak Ayasofya’nın restorasyon ihalesini aldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 30 Aralık 2021 tarihinde Ayasofya’nın restorasyonu için düzenlediği ihale, Şenalp’in sahibi olduğu Hassa Mimarlık ile Iras Yapı ve Adamak Restorasyon isimli üç şirketin kurduğu iş ortaklığına tam 23 milyon 51 bin TL’ye verildi. Şirketlerden restorasyonu 2024 yılının Ocak ayına kadar tamamlamaları istendi.

10 yılda 19 ihale

Şenalp, Boğaziçi Köprüsü'nün çıkışında inşa edilen “Şehitler Abidesi”nin de mimarı. Hassa Mimarlık; Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Cami ve Kültür Merkezi, Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi’nin master planı ve konsept tasarımı, Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, Ataşehir Mimar Sinan Camisi, Eyüp Sultan Türbesi restorasyonun da aralarında bulunduğu bir çok projeye imza attı. Erdoğan’ın yakın arkadaşı Şenalp’in Hassa Mimarlık isimli şirketi kamu kurumlarından milyonlarca liralık ihaleler aldı. Şirket, 2011 ile 2021 yılları arasında kamu kurumlarından tam 19 ayrı ihale aldı. İhalelerin toplam bedeli ise 114 milyon TL.

Şirket en fazla ihaleyi de AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden aldı. Şirket, İBB’den tam 11 ihale alırken Boğaziçi Üniversitesi’nden iki ve Marmara Üniversitesi’nden iki ihale aldı.