10 Ekim katliamının firari sanığı Irak'taki IŞİD listesinde: Türkiye'ye iadeler başladı

Suriye'nin kuzeydoğusundaki cezaevlerinde tutulan ve yılın başında Irak'a nakledilen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı IŞİD'lilerin Türkiye'ye iadesi başladı.

T24'ten Hale Gönültaş'ın haberine göre, Bağdat'taki Karh Merkez Cezaevi'nde tutulan IŞİD'lilerden oluşan ilk grup Ankara'ya getirildi. Ancak ilk grupta hangi isimlerin bulunduğu henüz açıklanmadı.

Suriye'den Irak'a nakledilen Türkiye vatandaşlarına ilişkin 184 kişilik listede, Türkiye'de IŞİD'in gerçekleştirdiği katliamlar ve örgüt yapılanmasına ilişkin soruşturmalarda adı geçen isimler de bulunuyor.

10 Ekim'in firari sanığı listede

Listenin 80'inci sırasında, 10 Ekim 2015 Ankara Gar Katliamı davasının firari sanıklarından Savaş Yıldız yer alıyor.

Irak'taki kayıtlarda Yıldız'ın anne ve baba adı, doğum yeri ve doğum yılına ilişkin bilgilerin Türkiye'deki kayıtlarla örtüştüğü belirtildi.

Savaş Yıldız'ın adı 10 Ekim katliamından önce de IŞİD bağlantılı saldırılara ilişkin soruşturmalarda geçmişti. Yıldız, 7 Haziran 2015 genel seçimleri öncesinde HDP'nin Adana ve Mersin il binalarına 18 Mayıs'ta düzenlenen bombalı saldırıların da sanıkları arasında bulunuyor.

Yıldız, 10 Ekim katliamının ardından açılan davada da sanıklar arasında yer aldı ancak yakalanamadı. Firari sanıklara ilişkin dosya ana davadan ayrılmıştı.

Savaş Yıldız'ın Ankara'ya getirilen ilk grubun içinde olup olmadığı bilinmiyor.

Ömer Deniz Dündar mayısta Türkiye'ye getirilmişti

10 Ekim davasının firari sanıklarından Ömer Deniz Dündar ise daha önce Suriye'den Türkiye'ye getirilmişti.

"Ammar" kod adını kullanan Dündar, haziran ayında Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkmıştı.

Dündar, etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadede Mustafa Dokumacı, Yunus Durmaz, İlhami Balı, Ahmet Güneş ve İlyas Aydın'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda IŞİD mensubuna ilişkin bilgi verdiğini söylemişti.

Mahkemede "90'a yakın kişiyi teşhis ettiğini" söyleyen Dündar'ın parmak izinin, 2017 yılında Hatay'da canlı bomba saldırısı hazırlığındayken yakalandığı belirtilen bir araçta bulunduğuna ilişkin kriminal rapor da dosyaya girmişti.

Firari sanıklar yönünden devam eden 10 Ekim davasının bir sonraki duruşmasının 25 Eylül'de görülmesi bekleniyor.

Suruç katliamıyla bağlantılı isim de listede

184 kişilik listenin 132'nci sırasında ise Mahmut Gazi Tatar bulunuyor.

Tatar'ın adı, Adıyaman'da Mustafa Dokumacı çevresinde oluşan IŞİD yapılanmasına ilişkin soruşturmalarda geçmişti.

20 Temmuz 2015'te Suruç'taki Amara Kültür Merkezi'ne yönelik saldırıyı gerçekleştiren Şeyh Abdurrahman Alagöz ile 10 Ekim Ankara Gar Katliamı'nın canlı bombalarından Yunus Emre Alagöz de aynı çevrenin içindeydi.

Mahmut Gazi Tatar, Suruç katliamının ardından hazırlanan olası canlı bombalar listesine alınmış, bir dönem İçişleri Bakanlığı'nın "terörden arananlar" listesinde mavi kategoride aranmıştı.

Tatar'ın da Türkiye'ye getirilen ilk grupta bulunup bulunmadığı açıklanmadı.

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IŞİD'in 'İstanbul emiri' olduğu belirtilen İlyas Aydın da listede

Listenin 32'nci sırasında ise "Ebu Ubeyde" kod adını kullanan İlyas Aydın bulunuyor.

Aydın'ın adı İstanbul'daki IŞİD yapılanmasına ilişkin soruşturmalarda geçmiş, İstanbul IŞİD Ana Davası iddianamesinde örgütün İstanbul yapılanmasında yönetici düzeyinde faaliyet yürüttüğü ileri sürülmüştü.

2019'da Deyrizor'da yakalanan Aydın'ın şubat ayında Suriye'den Irak'a nakledildiği ortaya çıkmıştı.

Listede ayrıca Adana'daki IŞİD yapılanmasına ilişkin "Sanayi Grubu" soruşturmasında adı geçen ve geçmişte hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı belirtilen Burak Hazar da bulunuyor.

5 bin 700'den fazla IŞİD'li Irak'a taşındı

IŞİD'lilerin Irak'a taşınması, Suriye'nin kuzeydoğusundaki cezaevlerinin güvenliğine ilişkin kaygıların arttığı ocak ayında başlamıştı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 21 Ocak'ta başlattığı operasyonu 12 Şubat'ta tamamladığını ve 23 gün içinde Suriye'deki cezaevlerinden 5 bin 700'den fazla yetişkin erkek IŞİD mensubunun Irak'a nakledildiğini açıklamıştı.

CENTCOM, operasyonun gerekçesini kitlesel firarların önlenmesi ve IŞİD'in yeniden güçlenmesi riskinin azaltılması olarak açıklamıştı.

Türkiye vatandaşı IŞİD'lilerin Irak'tan Türkiye'ye gönderilmesi konusunda Ankara ile Bağdat arasında bir süredir görüşmeler yürütülüyordu.

184 kişilik listedeki diğer IŞİD'lilerin Türkiye'ye hangi takvimle getirileceği ise henüz bilinmiyor.

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