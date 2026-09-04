IŞİD operasyonunda yaralanan yurttaş hayatını kaybetti
soL'a güvenin, algoritmaya müdahale edin. Tek tıkla soL Haber'i Google'da tercih edilen kaynağınız olarak belirleyin.
Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 04.09.2026 , 11:08
İstanbul Sultanbeyli'de IŞİD'e yönelik operasyonda şüpheli Berkan Ç. (21) ile polis ekipleri arasında çatışma çıkan çatışmada yaralanan yurttaş hayatını kaybetti.
İktidarın sansür kararı sonrası açtığımız yeni X hesabımızı https://x.com/soLHaber2026 adresinden takip edebilirsiniz. Bu saldırılara boyun eğmeyeceğiz. Yanımızda olmak, desteğinizi sunmak için soL'a abone olun.
Şüpheli, polisin açtığı ateşle öldü. Çatışmada yaralanan yurttaş tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Ne olmuştu?
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, terör saldırısı planladığı değerlendirilen şüpheli Berkan Ç.'nin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlenmişti. Operasyon sırasında şüpheli Berkan Ç., polis ekiplerine silahla ateş açmıştı.
Polis ekiplerinin karşılık vermesi üzerine IŞİD'li öldü. Bu esnada 1 yurttaş ise yaralanmıştı.
soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.
soL YZ Beta, soL’un geliştirdiği ve soL arşiviyle çalışan bir yapay zeka robotudur. Kullanımı, soL abonelerine açıktır.