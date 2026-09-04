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IŞİD operasyonunda yaralanan yurttaş hayatını kaybetti

İstanbul Sultanbeyli'de terör saldırısı hazırlığında olduğu değerlendirilen 21 yaşındaki IŞİD üyesine yönelik operasyonda çıkan çatışmada yaralanan vatandaş hayatını kaybetti.

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Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 04.09.2026 , 11:08

İstanbul Sultanbeyli'de IŞİD'e yönelik operasyonda şüpheli Berkan Ç. (21) ile polis ekipleri arasında çatışma çıkan çatışmada yaralanan yurttaş hayatını kaybetti.

Şüpheli, polisin açtığı ateşle öldü. Çatışmada yaralanan yurttaş tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ne olmuştu?

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, terör saldırısı planladığı değerlendirilen şüpheli Berkan Ç.'nin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlenmişti. Operasyon sırasında şüpheli Berkan Ç., polis ekiplerine silahla ateş açmıştı.

Polis ekiplerinin karşılık vermesi üzerine IŞİD'li öldü. Bu esnada 1 yurttaş ise yaralanmıştı.

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