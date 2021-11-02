1 tane koronavirüs vakası çıkan Şanghay Disneyland, 34 bin müşterisiyle karantinaya alındı

"Covid sıfır" politikası kapsamında dünyadaki en katı virüs tedbirlerini uygulayan Çin'in Şangay kentinde Disneyland, on binlerce müşteri ve çalışanıyla Pazar günü geçici olarak karantinaya alındı.

Karantinanın sebebiyse eğlence parkını ziyaret ettikten sonra memleketi Hangzhou'ya döndükten sonra tek bir müşteride Covid-19 çıkması oldu.

Sağlık yetkilileri ve polis, eğlence parkına indi ve yaklaşık 34 bin müşteri, hızlı Covid-19 testleri olana kadar içeride kaldı.

Kapalı mekanlar kullanım dışı kaldı ve yeni ziyaretçiler girişlerde geri çevrildi. Yetkililer ayrıca parkı şehrin geri kalanına bağlayan bir metro hattını da kapattı ve müşlerilerle çalışanları öz karantina için evlerine götürmek vesilesiyle eğlence parkına 200'den fazla otobüs yerleştirdi.

Cumartesi ve Pazar günleri arasında parkı ziyaret edenlerin en az iki gün evde kalmaları ve önümüzdeki on iki gün boyunca sağlık durumlarına dikkat etmeleri için de yönergeler yayınlandı.

Çinli inşaat şirketi Shanghai Shendi ve Walt Disney Company'nin ortak sahibi olduğu eğlence parkı en erken Salı gününe kadar kapatıldı. Disney yaptığı açıklamada, "Faaliyetlere devam etmek için onaylanmış bir tarihimiz olur olmaz misafirleri bilgilendireceğiz" dedi.