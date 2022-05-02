'1 Mayıs'ta açıklayacağım' demişti, Bakan Bilgin'den ses yok

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin emekli maaşlarıyla ilgili "Temmuz'da bir sürprizimiz olacak" demiş ve ayrıntılarını 1 Mayıs'ta açıklayacağını duyurmuştu.

1 Mayıs geçti ancak Bilgin'den bir açıklama gelmedi.

'En düşük emekli maaşı artacak' demişti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 26 Nisan'da yaptığı açıklamada "Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak. Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım. düzenleme ile yaklaşık 13 milyar liralık bir maliyet oluşturacağız. Bunun biraz üzerinde ama devamlı olan bir düzenleme olacak. Emekli maaşı yıl boyunca yüksek olmuş olacak" demişti.