1 Mayıs tutuklaması: Kanı polis üniformasına bulaştı diye ‘mala zarar vermekle’ suçlandı!

1 Mayıs Taksim İnisiyatifi’nin 27 Nisan’da Kazancı Yokuşu’nda yapmak istediği anmaya polis saldırmış, saldırıda gözaltına alınan isimlerden Eylem Sıla Bayram tutuklanmıştı.

SGDF üyesi olan Bayram’ın tutuklanması sonrası hakkındaki suçlamalara ilişkin skandal bir bilgi ortaya çıktı.

Bayram’ın avukatı Serhat Alan’ın KaosGL’ye yaptığı açıklamaya göre, “polise mukavemet” suçlamasıyla tutuklanan Bayram hakkında bir de “mala zarar verme” suçlaması yöneltildi.

Gözaltına alınırken bacağı kanayan ve bu sırada kanı polisin üniformasına bulaşan Bayram, polis üniformasına bilinçli kan bulaştırdığı gerekçesiyle “mala zarar vermekle" suçlandı.

Polis işkencesine maruz kalan Bayram’ın vücudundaki işkence izlerinin cezaevine götürüldüğü sırada da görünür durumda olduğunu söyleyen Avukat Alan, bu nedenle yeniden hastaneye sevk edildiği bilgisini de aktardı.

Alan’ın aktardıklarına göre, Bayram hakkında cezaevinde ayakta sayımı reddettiği gerekçesiyle de tutanak tutuldu.

Alan, Bayram’ın bulunduğu koğuşta Arap Alevisi kimliği nedeniyle ayrımcılığa uğradığını aktardı.