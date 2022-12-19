1 Mayıs Marşı’nın söz yazarı ve bestecisi Sarper Özsan yaşamını yitirdi

1 Mayıs emekçilerin uluslararası mücadele ve dayanışma gününe adanan '1 Mayıs Marşı'nın söz yazarı ve bestecisi Sarper Özsan 78 yaşında Ankara’da yaşamını yitirdi.

Sarper Özsan, 1969 yılında Ankara Devlet Konservatuarı kompozisyon bölümünden mezun oldu.

1970'de TRT’de çalışmaya başladı. 1971’de tutuklanan Özsan 20 ay cezaevinde kaldı. Daha sonra İstanbul Devlet Konservatuarı’nda öğretim üyeliği yaptı ve 1977’de TRT’ye tekrar döndü. 1982’de yönetim kurulu üyeliği görevinden alınmasının ardından Danıştay’a yaptığı başvuru sonrası 1990’da görevine geri döndü.

Sarper Özsan 1974'te AST'ın sahnelediği Bertolt Brecht’in, Maksim Gorki’nin Ana eserinden tiyatroya uyarlanan oyun için 1 Mayıs Marşı’nı besteledi ve sözlerini yazdı. Aynı zamanda “Durduramayacaklar Halkın Coşkun Selini” parçasının bestesi de Özsan’a aittir.

Sarper Özsan ayrıca Bir Ceza Avukatının Anıları, Asiye Nasıl Kurtulur, Fosforlu Cevriye gibi filmlerin de müziklerini bestelemiştir.