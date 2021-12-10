1. derece arkeolojik sit alanına dozer soktular, pist yaptılar

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, 11-12 Aralık tarihlerinde Afyonkarahisar'a bağlı Ayazini Köyü'nde gerçekleştirilecek olan "Ayazini Enduro ve ATV Şampiyonası" etkinliği tanıtımı için dün protokol üyeleriyle birlikte ATV'ye binip köyde bir gezi yaptı. Hafta sonu yapılacak olan yarış için dozerlerin sokulduğu köye yarış pisti de inşa edildi.

Ancak, dozerlerin sokulduğu, yarış pistinin inşa edildiği ve enduro motosiklet ve ATV'lerle sürüşlerin gerçekleştirildiği Ayazini Köyü Antik Frigya bölgesinde bulunan, içerisinde pek çok tarihi ve doğal yapıyı barındıran, "Frig Vadisi'nin kalbi" olarak nitelendirilen 1. Derece Arkeolojik Sit alanı.

Konunun uzmanları tarihi ve doğal dokular gözetilmeksizin hukuksuz bir şekilde Ayazini'nde devam eden faaliyetleri ve süreci soL'a değerlendirdi.

8 bin yıllık kutsal alana iş makineleri sokuldu

Ayazini bölgesinin "Frig Vadisi'nin kalbi" niteliğinde olduğunu belirten uzmanlar, bölgenin binlerce yıllık bir geçmişe sahip olduğunu ve yalnızca Friglerin değil Sakalar ve Bizanslıların da bölgede izlerinin bulunduğunu aktardı.1. Derece Arkeolojik Sit alanı olan bölgenin hem tarihi açıdan hem de doğal açıdan oldukça özel bir yere sahip olduğunu söyleyen uzmanlar, bölgenin hem tarihsel hem de doğal dokusunun çok hassas olduğunu belirttiler. Bölge hakkında konuşan uzmanlar, bölge içerisinde 8 bin yıllık Kibele kutsal alanının, 25 antik kaya kilisenin, onlarca kaya mezarlığının, tapınağın, 3 bin yıllık kaya yerleşimlerinin ve peribacalarının bulunduğunu söylediler.

1. Derece Arkeolojik Sit alanı olan bir bölgede böylesine faaliyetlerin yürütülüyor olmasını skandal olarak değerlendiren uzmanlar, "Yarış pisti 8 bin yıllık Kibele kutsal alanının, kaya yerleşiminin, mezar odalarının ve antik kilisenin bulunduğu alana iş makineleri sokulmak ve büyük zarar verilmek suretiyle oluşturulmuştur" dediler. Alanın hassas yapısı nedeniyle köyün girişinden itibaren motorlu araç girişine izin verilmemesi hatta toplu etkinliklerin bile yapılmaması gerektiğini ifade eden uzmanlar, inşaat araçlarıyla oluşturulmuş olan pistin ve faaliyetlerin bölgeye geri dönülemez zararlar verdiğini aktardı.

'Vali, alanı vitrin olarak değerlendiriyor'

1 yıl önce Afyonkarahisar'a atanan Vali Gökmen Çiçek'in Ayazini bölgesindeki reklam potansiyelini fark ederek ilgili alanla yakından alakadar olduğunu aktaran uzmanlar, Çiçek'in reklam merakı ve alanı vitrin olarak değerlendirmesiyle birlikte tüm organizasyonları bu alanda yapmak isteğini söyledi. Valilik ve Belediye'nin alanın önemini bildiği belirten uzmanlar "Burada, Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'ndan izin almadan tek bir taşın yerinden oynatılamayacağını bilmiyor olamazlar. Daha öncesinde de benzer konularda uzmanlar tarafından kendileri uyarılmıştı" ifadelerini kullandılar. İlgili mercilerin uyarılara karşı vurdumduymazlık içerisinde olduğunu belirten uzmanlar, olayın sorumlularının gittikleri zaman arkalarında müthiş bir enkaz bırakmış olacaklarını söylediler.

"Yapıyoruz denilip yapılan bir süreç işliyor"

Konuya dair müdahalede bulunması gereken mercinin Eskişehir Kültür Varlıkları Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğü olduğunu belirten uzmanlar, Müdürlüğün gözleri önünde cereyan eden faaliyetlere karşı sessiz kaldığını ve müdahale edilmediğine dikkat çektiler. Müdürlüğün yapılan faaliyetleri bildiğini ancak hareket etmediğini aktaran uzmanlar "Olması gerektiği gibi işleyen bir yargı söz konusu olsaydı, faaliyetlerin durdurulması ve ilgili kişilere ceza verilmesi gerekirdi. Ancak 'yapıyoruz' denilip yapılan bir süreç işliyor" ifadelerini kullandılar.