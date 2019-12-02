VİDEO | Adem Çelik işçileri gözaltına alındı

Hakları için mücadele eden Adem Çelik işçileri gözaltına alındı.

Adem Çelik Şirketler Grubu'na ait Beykent Üniversitesi Avalon Şantiyesinde hakları verilmeden işten çıkarılan işçilerin direnişi şirket önünde devam ediyor.

Direniş, daha önce Patron Adem Çelik'in arabasını işçilerin üzerine sürmesi ile gündeme gelmişti. Bugün de işçilerin şirket kapısının önünde eylemlerini devam ettirirken çevik kuvvet ekipleri 6 işçiyi ve İnşaat-İş sendikası temsilcisini gözaltına aldı.

Şirket önünde direnişi sürdüren işçiler gözaltına alınan arkadaşlarının derhal serbest bırakılmasını ve müdahalelerin kendilerini yıldıramayacağını, haklarını alana kadar mücadele edeceklerini dile getirdiler.





ADEM ÇELİK KİMDİR?

Adem Çelik (d. 1946, Trabzon). Beykent Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı, Adem Çelik Şirketler Grubu, Beykent TV, Beykent Eğitim Kurumları ve Adem Çelik-Beykent Eğitim Vakfı kurucu.

1946 yılında Trabzon’un Of ilçesinde doğdu. İş hayatına 1963 yılında inşaat sektöründe başladı, Büyükçekmece Belediyesi’nin kat karşılığı arsa ihalesini alarak, Beylikdüzü’ndeki ilk yatırımcılardan oldu. Burada 1.400 konut, 36 tripleks villa, 300 bağımsız bölümlü bir alışveriş merkezi, iki ilköğretim okulu (biri devlete, biri özel), bir de özel lise yaptı.

1990 yılında Beykent Eğitim Kurumları'nı, 1995 yılında Beykent İleri Eğitim Kurumu'nu 1997 yılında Adem Çelik-Beykent Eğitim Vakfı'nı ve Beykent Üniversitesi'ni kurdu.