Toplu işten çıkarmaya giden Sarar patronundan itiraf gibi açıklama

SARAR grubu toplu işten çıkarmaya gidiyor. Patron Cemalettin Sarar imzasıyla işçilere gönderilen mektupta kıdem ve ihbar tazminatlarının taksitle ödeneceği belirtildi. İş Kanununa göre tazminatların taksitle ödenmesi yasal değil. Sarar, BloombergHT'ye yaptığı açıklamada emekliliği gelen işçileri çıkartarak genç işçi alacaklarını söyledi ve işlerinin iyi gittiğini 'İşimiz güzel yani' sözleriyle dile getirdi.

Hazır giyim sektörünün önde gelen isimlerinden SARAR'da çok sayıda işçinin işten çıkarılacağı, işten çıkarılanların tazminatlarının taksitler halinde ödeneceği açıklandı.

Patron Cemalettin Sarar imzasıyla işçilere yapılan duyuruda, kıdem ve ihbar tazminatlarının toplu olarak "ödenemeyeceği" belirtildi. İş Kanununa göre tazminatların taksitle ödenmesi yasal değil, ancak işçinin onayıyla böyle bir protokol yapılması durumunda bu yola gidilebileceği belirtiliyor.

SARAR Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar, şirketin "küçülme" kararını emekliliği gelen işçileri işten çıkararak yerine genç istihdamı yapılması için verdiklerini söyledi.

BloombergHT televizyonunda 'Piyasa Hattı' programına telefonla bağlanan Cemalettin Sarar "Biz şimdi yüzde 15-20 küçülüyoruz, niye küçülüyoruz? Bunun sebebi şu; emekli işçiler var bizde çalışan, onları çıkartıyoruz, onların yerine daha genç insanlar almak için küçülüyoruz" dedi ve küçülmenin "ayıp olmadığı" yorumunda bulundu.

Markaya ait bazı mağazaların kapatılmasıyla ilgili de konuşan Sarar, bunun "kirası pahalı olan yerlerden çıkmaktan ibaret olduğunu" belirtti.

PATRONDAN İTİRAF: UZUN SÜRE ÇALIŞANLARI ÇIKARTIP GENÇLERİ ALIYORUZ

Sarar konuya ilişkin şunları söyledi:

"Biz fabrika kapatmıyoruz kardeşim. Fabrika kapatmıyoruz, fabrikalar açıyoruz, memlekete, devlete, millete, beşeriyete faydalı olmak için çalışıyoruz. Biz şimdi yüzde 15-20 küçülüyoruz, niye küçülüyoruz? Bunun sebebi şu; emekli işçiler var bizde çalışan, onları çıkartıyoruz, onların yerine daha genç insanlar almak için küçülüyoruz yani. Küçülmek demek ayıp değil.

Mağazalarda kiraları pahalı olan yerlerden çıkıyoruz. Mağaza azaltmıyoruz, gayet güzel gidiyoruz. İhracat yapıyoruz, devlete, millete gayet güzel yani. İşimiz güzel yani."

Cemalettin Sarar imzasıyla çalışanlara gönderilen yazıda, “İşçilik maliyetlerimiz ile genel giderlerimizin fazlalığı ve ihracat siparişlerimizde yaşanan düşüşler sebebiyle maliyetlerimizin artması, yapılan üretimin ve siparişlerin azalmış olması karşısında ortaya çıkan işgücü fazlalığı ile üretim yapmayı ekonomik olarak sürdürebilmemiz mümkün görünmemektedir” denildi.

TAZMİNAT TOPLU ÖDENMEYECEK

“Bugüne kadar bütün şartlarımızı zorlayarak bu noktaya geldik” denen yazıda, yönetim kurulunca alınan karar doğrultusunda üretim, üretime bağlı birimler, kesim, yönetim, depolar, muhasebe, personel, temizlik, bakım, sosyal hizmetler, makine bakım kadrolarından personel azaltımına gidileceği duyuruldu. Yazıda, işten çıkarmalarda önceliğin, kendi isteği ile işten ayrılmak isteyenlere verileceği kaydedildi.

Yazıda kıdem ve ihbar tazminatlarının toplu ödenmeyeceği de belirtilerek, “İlk taksit 10 bin TL ve takip eden taksitler 5 bin TL’den az olmamak üzere toplam 6 taksitte ödenebilecektir. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 29’uncu maddesi gereği yapılan toplu çıkışlarda çıkan personel İŞKUR’un işsizlik maaşından faydalanılabilecektir” dendi.

İş kanunu patrona işçilerin tazminat ve alacakları taksitli olarak ödeme imkanı tanımıyor.