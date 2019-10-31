Maden işçilerini taşıyan servis devrildi: 1’i ağır 15 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde sabah saatlerinde maden işçilerini taşıyan servisin devrilmesi sonucu 15 işçi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Sabah saat 6.30 sıralarında Ereğli ilçesinden aldığı maden işçilerini, Türkiye Taşkömürü Kurumu’na bağlı Kozlu Müessesesi’ne ait maden ocağına götüren minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi.
Kazada, sürücü ile 14 maden işçisi yaralandı. Yaralanan işçilerden 26 yaşındaki Okan Bozkurt'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.