İşsizlik rakamları açıklandı

Ağustos ayı işsizlik oranı açıklandı. İşsizlik Ağustos döneminde yüzde 14 oldu.

Türkiye'de işsizlik oranı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre 2,9 puan artarak yüzde 14'e yükseldi.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre 980 bin kişi artarak 4 milyon 650 bin kişiye çıktı.

Tarım dışı işsizlik oranı ise 3,5 puanlık artışla yüzde 16,7 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 6,6 puan yükselerek yüzde 27,4 oldu.

İşsizlik oranı 15-64 yaş grubunda ise 2,9 puan artışla yüzde 14,3 olarak gerçekleşti.