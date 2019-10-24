Eskişehir'de metal işçilerine polis saldırısı: Çok sayıda işçi gözaltında!

Eskişehir'de bugün başlayacak olan Entil Endüstri, Hapalki Döküm ve Tarkon Makine işçilerinin Ankara yürüyüşüne polis saldırdı.

Eskişehir'deki Entil Endüstri, Hapalki Döküm ve Tarkon Makine işçilerinin Ankara yürüyüşüne polis saldırdı.

Espark önünde kurulan direniş çadırına polis biber gazı ve coplarla saldırdı.

Birleşik Metal-İş (BMİS) Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu'nun yaptığı basın açıklaması sonrası yürüyüş başlamadan önce yapılan saldırının ardından Serdaroğlu dahil çok sayıda metal işçisi hastaneye kaldırıldı.

Saldırı sonrası çok sayıda işçi gözaltına alındı.

BMİS'in açıklamasına göre 29 metal işçisi gözaltında. Adnan Serdaroğlu dahil çok sayıda metal işçisi hastanede tedavi altında.