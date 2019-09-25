EATON Polimer Kauçuk Fabrikası'nda toplu işten çıkarma

Çerkezköy'de bulunan EATON Polimer Kauçuk Fabrikası'nda 150'ye yakın işçinin işine, daralma gerekçesiyle son verildi.
İşten çıkarmaların devam edeceği öğrenilen fabrikada, patronun krizi fırsata çevirmek için devletin İş-Kur teşvikinden yararlanarak işçi alımı yapacağı iddia ediliyor.
Petrol-İş Sendikası'na üye işçiler işyeriyle yapılan sözleşmede yer alan "işten çıkışlar" maddesindeki "son giren ilk çıkar" kuralına uyulmadığını belirtiyor.
İşçiler bu sabah işe iade taleplerini dile getirmek, haksız uygulamayı protesto etmek için fabrika önünde eylem yapacaklarını belirttiler.