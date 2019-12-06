Bozankaya'da patron-polis işbirliği: 45 işçi işten atıldı, 265 işçi tehditle istifa ettirildi

Bozankaya Otomotiv’de Birleşik Metal-İş'e üye olan işçilere yönelik polis-patron saldırıları sürüyor.

Ankara Kazan ve Sincan’da iki ayrı fabrikada faaliyet gösteren Bozankaya Otomotiv’de Birleşik Metal-İş'e üye olan işçilere yönelik baskı, istifa ve işten çıkarma saldırısı devam ediyor.

Sendikadan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İşyerinde baskı polis nezaretinde, işyerinin yönetici ve kısım amirleri tarafından yapılmaktadır. Fabrikanın önünde sendikamız üyesi işçilere müdahale eden polis, fabrikanın içinde konuşlanarak şirket yönetiminin işçiler üzerindeki baskıyı arttırmasına yardımcı olmuştur" denilirken, şu ifadeler kullanıldı: