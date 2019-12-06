Bozankaya'da patron-polis işbirliği: 45 işçi işten atıldı, 265 işçi tehditle istifa ettirildi

Ankara Kazan ve Sincan’da iki ayrı fabrikada faaliyet gösteren Bozankaya Otomotiv’de Birleşik Metal-İş'e üye olan işçilere yönelik baskı, istifa ve işten çıkarma saldırısı devam ediyor.
Sendikadan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İşyerinde baskı polis nezaretinde, işyerinin yönetici ve kısım amirleri tarafından yapılmaktadır. Fabrikanın önünde sendikamız üyesi işçilere müdahale eden polis, fabrikanın içinde konuşlanarak şirket yönetiminin işçiler üzerindeki baskıyı arttırmasına yardımcı olmuştur" denilirken, şu ifadeler kullanıldı:
Halen üyelerimiz tek tek işyeri yöneticileri ve kısım amirleri tarafından sorgulanmakta, kendilerinden e-devlet şifreleri alınmakta ya da sendikamızdan istifa ettiklerini doğrudan telefonları üzerinden göstermeleri istenmektedir.
Bu baskılar sonucu, şu ana kadar işten atılmakla tehdit edilen 265 üyemiz sendikamızdan istifa ettirilmiştir. Sendikadan istifa etmemekte direnen üyemiz işçiler arasından işten atılan işçi sayısı ise 45’e ulaşmıştır. Fabrikada istifa baskısı da işten çıkarmalar da halen devam etmektedir.
İşçilerin Anayasal hakkı olan sendikalaşma hakkı başkent Ankara’da askıya alınmıştır. Bozankaya işvereni koruma altında suç işlemeye devam etmektedir. Sendikamız Bozankaya’da üyelerinin haklarını korumak için mücadelesini sürdürecektir. Kamuoyuna duyurulur.