Bozankaya'da işçilere polis müdahalesi

​Ankara’da Bozankaya fabrikasında sendikaya üye oldukları için işten atılan işçilere fabrika önünde polis barikatı kuruldu. İşçilere müdahale için hazırlanan polislerle işçiler arasında kısa süreli bir arbede yaşandı.
soL - Patronların Ensesindeyiz
Salı, 03 Aralık 2019 09:11

Ankara’nın Kazan ilçesindeki Bozankaya adlı fabrikada Birleşik Metal-iş sendikası örgütlenmişti.

Sendikanın örgütlenmesi sonrası patron 10 işçiyi işten çıkardı. Cuma günü fabrika önünde direnişe başlayan işçiler bu sabah fabrikaya geldiklerinde polis barikatıyla karşılaştılar. Fabrikanın içinde iki otobüs çevik kuvvet yerleştirilmiş durumda.

Çevik kuvvet, kısa bir süre sonra işçilere üzerindeki sendika önlüklerini çıkarıp fabrikanın önünden dağılmaları istedi. Çember içine alınan işçiler bir süre tehdit edildi. Polis barikatı işçilerin kararlı tutumu sonrası geri çekildi.

Bozankaya’da atılan işçilerin fabrika önündeki direnişi davam ediyor. Çevik kuvvet ise fabrikanın içinde bekliyor.