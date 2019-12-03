Bozankaya'da işçilere polis müdahalesi

Ankara’nın Kazan ilçesindeki Bozankaya adlı fabrikada Birleşik Metal-iş sendikası örgütlenmişti.
Sendikanın örgütlenmesi sonrası patron 10 işçiyi işten çıkardı. Cuma günü fabrika önünde direnişe başlayan işçiler bu sabah fabrikaya geldiklerinde polis barikatıyla karşılaştılar. Fabrikanın içinde iki otobüs çevik kuvvet yerleştirilmiş durumda.
Çevik kuvvet, kısa bir süre sonra işçilere üzerindeki sendika önlüklerini çıkarıp fabrikanın önünden dağılmaları istedi. Çember içine alınan işçiler bir süre tehdit edildi. Polis barikatı işçilerin kararlı tutumu sonrası geri çekildi.
Bozankaya’da atılan işçilerin fabrika önündeki direnişi davam ediyor. Çevik kuvvet ise fabrikanın içinde bekliyor.