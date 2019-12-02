İşçilerin örgütlenmesi patronu korkuttu: İkramiye ve zam vaadi

Ankara Bozankaya'da Birleşik Metal-İş Sendikası'nda örgütlenen işçiler patronu korkuturken, 10 işçi hukuksuz şekilde işten çıkarılmıştı. Bozankaya patronu, işçileri sendikadan vazgeçirmek için şimdi de çeşitli vaatlerde bulundu. Patron bir yıl önce de sendika korkusuyla benzer vaatlerde bulunmuş, sonra tek bir vaadini bile yerine getirmemişti.

Ankara'da Bozankaya adlı fabrikada Birleşik Metal-İş'e üye olan işçiler patronu korkuttu.

10 işçiyi hukuksuz olarak işten çıkaran fabrikaya işçiler direnişle yanıt verirken, patron şimdi de vaatlerle işçileri sendikadan vazgeçirmeye çalışıyor.

Yaşanan son gelişmelere ilişkin Birleşik Metal-İş'ten yapılan açıklama şöyle:

SENDİKADAN KURTULMAYA ÇALIŞAN PATRONUN PANİK İÇİNDEKİ HEZEYANI

BOZANKAYA sendikadan kurtulmak için işçilere yine vaat veriyor

Sendikamızın örgütlenmesini engellemek için türlü yollara başvuran Bozankaya, Cuma günü 10 üyemizi işten çıkardıktan sonra bugün de fabrikada topladığı işçilere vaat üstüne vaat verdi.

İşçilere konuşan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Semih Uğurluel, işçilere sendikadan vazgeçmeleri için panik halinde şu vaatleri verdi:

- 1 maaş ikramiye.

- Sincan fabrikasıyla Kazan fabrikası arasındaki yüzde 2’lik ücret farkının giderilmesi,

- 100’er lira yakacak yardımı

- Ramazanda 100 lira alışveriş çeki

- Bayramlarda 300’er lira para

- Devamlılık primi

- Yıllık izin öncesi izin parası

- Asgari ücret zammına bakılacak, üstüne 1-2 puan verilecek

Şirket yöneticisi Semih Bey, işçilere bu vaatleri veriyor. İşçileri çocuk gibi kandırmaya çalışıyor. Çok değil, bundan bir yıl önce de işçiler sendikaya gitmesin diye iki ikramiye vereceğim demiş, “tehlike” geçince “para mara yok” demişti. Şimdi de aynı şeyi yapıyorlar.

Ama nafile…

#MAN Bozankaya işçilerinin tutulmayacak sözlere karnı tok.

Bozankaya işçileri sendika ile güvence altına alınmış, kalıcı haklar istiyor.