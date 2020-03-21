AtlasGlobal'i batıran Murat Ersoy, otelinde çalışan 250 kişiyi işten çıkardı

Murat Ersoy’a ait AtlasGlobal’in iflasıyla binlerce kişi işsiz kalırken, Ersoy’a ait Kıbrıs’taki otelde de 250’ye yakın çalışanın işten çıkarıldığı öğrenildi.

İflasından önce AtlasGlobal'in sahibi olan Murat Ersoy'a ait Kıbrıs’taki otelde de 250’ye yakın çalışanın işten çıkarıldığı öğrenildi. AtlasGlobal’in iflasıyla binlerce kişi işsiz kalmıştı.

TurizmGüncel adlı turizm sektörüne ilişkin haber portalında yer alan bilgiye göre Elexus Hotel & Resort & Spa'da çalışan 250 kişinin işine son verildi. TurizmGüncel'e ulaşan bir çalışan "Biz Kıbrıs ve TC vatandaşları olarak bir şekilde başımızın çaresine bakabiliriz ama içler acısı bir olay daha yaşanıyor. Bizleri kapı dışarı ettiği gibi oteldeki tüm 3. ülke vatandaşlarını da ülkelerine girememelerine, kalabilecek bir yerleri olmasına rağmen kapı dışarı ettiler.’’ ifadeleri kullanıldı.

15 GÜNDÜR PARAMIZI ALAMADIK

TurizmGüncel’e ulaşan bir başka çalışan ise, ‘’pek çok otel, çalışılan 15 gün ile çalışılmayan 15 günün maaşını çalışana öderken, Elexus Otel 15 günlük maaşımızı bile vermeden bizi kapının önüne koydu. Bizi kaldığımız lojmandan da çıkardılar ve başımızın çaresine bakmamızı söylediler. Hadi biz neyse ama başka ülkelerden gelmiş, ülkesine dönemeyecek olanlar ne yapacak?’’ diye sordu.

YABANCI İŞÇİLERİN GİDECEK BİR YERİ YOK

Herkesin işten çıkarılmadığını, bazı çalışanların askıya alındığını belirten çalışanlar, ‘’Burada Azerbaycan’dan Zimbabve’den gelen işçiler var. Ne kalacak yerleri var ne de ülkelerine dönebiliyorlar. Çünkü uçuş yok, olsa bile bilet parası 1000 avrodan fazla, bu insanlar ne yapacak? Gelip, ‘oteli ve lojmanı haziran ayına kadar kapatıyoruz’ dediler ve bizi apar topar çıkardılar. İlk gece parkta yattık. Sonrasında ise eş dosttan yardım aldık. Fakat 3’üncü ülke vatandaşlarının ne gidecek yerleri var ne de onlara yardım edebilecek tanıdıkları.’’ ifadelerini kullandı.

