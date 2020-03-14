Yunanistan'da koronavirüs nedeniyle iki ölüm daha

Yunanistan'da yeni koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı üçe yükseldi.

Yunanistan'da yeni koronavirüs salgını nedeniyle iki kişi daha yaşamını yitirdi.

Ülkede salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı üçe yükseldi.

Greekreporter'ın aktardığına göre Yunan sağlık yetkilileri, hastalardan birinin 92 yaşında olduğunu ve koronavirüs testinin 11 Mart'ta pozitif çıktığını duyurdu. Hastanın iki yakınının da KOVİD-19 testinin pozitif çıktığı kaydedildi.

Yaşamını yitiren ikinci hastanın Zakintos adasında yaşayan ve Şubat ayında İsrail ve Mısır'a seyahat eden 67 yaşında bir kişi olduğu belirtildi.

Yunanistan'da geçen perşembe günü de 66 yaşındaki bir erkek hasta virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.