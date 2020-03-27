Yunanistan Komünist Partisi: AB ülkeleri arasında dayanışma şakadan ibaret

Yunanistan Komünist Partisi, AB'nin koronavirüsle mücadele konusunda üye ülkeleri kendi kaderine terk ettiğini ve yükü halkın sırtına binecek bir borç fonu açmak dışında adım atmadığını bildirdi.

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) yeni koronavirüsün kıtayı sarstığı günlerde Avrupa Birliği’nin (AB) üye ülkeleri kendi kaderlerine terk ettiğini açıkladı.

KKE'den yapılan açıklamada “AB üye ülkelerinin dayanışmasının kötü şöhreti artık en kısa ömürlü bir şakadan ibaret. Burjuva hükümet müzakerelerinin sonucu ne olursa olsun, halk yeni kriz için mutlaka tekrar ödeme yapmaya davet edilecek” denildi.

Açıklamada Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM) tarafından verilen kredilerin, sermayenin kârlılığını geri kazanmak için önümüzdeki yıllarda daha da sert bir memorandum politikasının uygulanmasını takip edeceğinin altı çizildi.

Dün akşam saatlarinde Brüksel, ESM kurtarma fonunun, avro bölgesi hükümetlerinin koronavirüs salgınıyla mücadele etmek için “Sosyal İstikrar Bonoları” veya “korona tahvilleri” kullanabileceğini açıklamıştı.

ESM’den çekilen paranın ortalama beş ila 10 yıllık bir sürede geri ödenmesi gerektiği ayrıca vurgulanmıştı.

KKE konuya dair yaptığı açıklamada “Umut, halkın ekonominin anahtarlarını ve iktidar çarkını ele geçirerek AB'nin feshedilmesi mücadelesinde yatıyor” dedi.

