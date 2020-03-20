VİDEO | Çin Kızılhaç yetkilisi Milano'da: Önlemlerde birçok eksik var

Çin Kızılhaçı Başkan Yardımcısı İtalya'nın Milano kentinde yaptığı konuşmada tüm toplu taşımanın, ekonomik faaliyetlerin ve sosyal aktivitelerin hemen durdurulması gerektiğini söyledi.

Çin Kızılhaçı Başkan Yardımcısı Sun Şuopeng, İtalya'nın Milano kentinde yaptığı konuşmada alınan önlemlerin hafifliğini eleştirdi. Karantinanın daha ciddi bir şekilde uygulanması gerektiğini söyleyen Sun, tüm toplu taşımanın, ekonomik faaliyetlerin ve sosyal aktivitelerin hemen durdurulması gerektiğini vurguladı.