İtalya'nın Bergamo kentinde cenazeler askeri araçlarla başka kentlere taşınıyor

Koronavirüs ölümlerinin 3 bine yaklaştığı İtalya'da salgından en ağır etkilenen kent olan kuzeydeki Bergamo'da cenazeler askeri araçlarla başka kentlere taşınmaya başlandı.

İtalya'da salgından en ağır etkilenen Lombardia bölgesinde yer alan Bergamo kentinde mezarlık yakınında dizili askeri araçların görüntüleri İtalyan gazetelerine yansıdı.

Bergamo'da ölümlerin ve cenaze yakma işlemi (kremasyon) için bekleyen tabut sayısının son günlerde çok artması nedeniyle 65 tabut bu işlem için başka kentlere götürüldü.

İtalyan basını, Bergamo'da hem kremasyon fırınının hem de morgun cenaze kapasitesini çok aştığını yazdı.

BBC Türkçe'den Övgü Pınar'ın aktardığı habere göre, İtalya'da kremasyon, yaygın olarak başvurulan bir cenaze işlemi. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında cenaze törenlerinin de yasaklanması nedeniyle cenaze işlemleri, çok az kişinin katılımıyla yapılabiliyor. Hayatını kaybedenlerin yakınlarının karantina altında olduğu durumlarda ise cenazeler aile üyeleri olmadan mezarlıklara götürülüyor.

ÖLÜ SAYISI RESMİ RAKAMLARIN ÜZERİNDE

İtalya'da ülke genelindeki 2978 ölümün 1959'u Lombardia bölgesinden. Ülke genelindeki 35 binden fazla vakanın yaklaşık yarısı da yine bu bölgede bulunuyor.

Yaklaşık 10 milyon nüfuslu Lombardia'daki 12 vilayetten biri olan Bergamo'da düne kadar 4305 vaka tespit edildi. Kentte yalnızca son 24 saat içinde 93 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Bergamo Belediye Başkanı Giorgio Gori ise gerçek ölü sayısının resmi rakamların çok üzerinde olduğunu söyledi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÇOĞU HASTA

Bergamo'daki hastanelerde görev yapan doktorlar, virüsün sağlık görevlileri arasında da çok yaygın olduğu uyarısında bulundu. Bergamo Tabipler Birliği Başkanı Guido Marinoni önceki gün yaptığı açıklamada, "Bergamo'daki 600 aile hekiminden 118'i hasta. Bir meslektaşımız da 65 yaşında hayatını kaybetti" dedi.