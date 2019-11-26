Vatandaş krizde, Diyanet hava atma peşinde

Gelirleri ve harcamalarıyla sürekli tartışılan Türkiye Diyanet Vakfı, Afrika ülkesi Cibuti'de '2. Abdülhamid Han' adını taşıyan bir cami ve külliye yaptırdı. Resmi açılışı bu ay sonu gerçekleştirilmesi planlanan caminin malzemelerinin de Türkiye'den gönderildiği öğrenildi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2015'teki Cibuti ziyareti ardından Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), ülkede aynı anda 6 bin kişi ibadet edebileceği bir cami ve külliye yaptırdı.

Erdoğan'ın ziyareti sırasında ülkenin Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Gulle'nin, "Ülkesinde Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyan bir cami görme ve semalarında İstanbul usulü ezanı duymak" istediğini söylemesi üzerine inşa edildiği söylenen caminin, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın da bulunduğu Salines Ouest semtinde deniz doldurularak 13 bin metrekare alana yapıldığı bildirildi.

Caminin açılış törenine Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un da katılacağı duyuruldu.

MALZEMELER DE TÜRKİYE'DEN GİTMİŞ

TDV Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, caminin Afrika'da, Osmanlı Devleti'nden sonra bir Osmanlı sultanı adına yaptırılan ilk cami olduğunu bildirdi. Polat, "Böylelikle Türkiye Diyanet Vakfı, ecdat mirasını Afrika topraklarında yaşatmaya devam etmiş olacak. Cibuti'nin en büyük camisi olma özelliğini taşıyan 2. Abdülhamid Han Cami ve Külliyesi, Anadolu ve Afrika halkları arasındaki ortak din, tarih, kültür ve kardeşlik bağlarının güçlenmesine vesile olacak. Aynı zamanda birliğin, huzurun ve barışın da sembolü olacak" dedi.

Gelirleri sürekli arttırılan ve 2018 yılında 1,2 milyar TL’lik harcama yaptığı açıklanan Diyanet Vakfı'nın yaptırdığı caminin inşası için malzemelerin büyük kısmının da Türkiye'den gönderildiği öğrenildi.