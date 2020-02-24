Suriye Ordusu İdlib'de 5 köyü daha kontrol altına aldı

Suriye Ordusu, İdlib'in güneyinde bulunan Şeyh Mustafa, El Nakir, Kefir Sicne, Arnabe ve Sutuh Manastır köylerini kontrol altına aldı.

Suriye resmi haber ajansı SANA, Suriye Ordusu'nun İdlib'in güneyinde bulunan 5 köyü cihatçılardan kurtardığını duyurdu.

İdlib'in güney kırsalındaki Şeyh Mustafa, El Nakir, Kefir Sicne, Arenbe ve Satuh el Deyr köylerinin Suriye Ordusu tarafından kontrol altına alındığı bildirildi.

SANA muhabiri, sabah saatlerinde Tel Nar'da ve Şeyh Mustafa, El Nakir ve Kefir Sicne köylerinde ÖSO'yla ve El-Nusra'yla şiddetli çatışmalar yaşandığını bildirdi.

Çatışmalar sonucunda cihatçı örgütlerin söz konusu yerlerden çekildiği belirtilirken, geride bıraktıkları silahların imha edildiği kaydedildi.

Suriye Ordusu'nun daha sonra Arenbe ve Satuh el Deyr köylerini kontrol altına aldığı, cihatçıların ise Deyr Sunbul ve Taramala'ya çekildiği aktarıldı.

ÖSO DESTEKLİ GÖZLEMEVİNDEN 'RUSLAR HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİ' İDDİASI

ÖSO destekli uçak gözlemevi ise, Rusya'nın İdlib'in güney kırsalında bulunan köylerine hava saldırısı düzenlediğini öne sürdü.

Yine ÖSO destekli Beyaz Baretlilerse, "saldırılarda 5 sivilin öldüğünü" iddia etti.