Suriye ordusu Bab el-Hava sınır kapısına ilerliyor

Suriye ordusunun 2012'den beri farklı grupların elinde bulunan Bab el-Hava sınır kapısına 10 kilometre mesafedeki mevzilerde kontrolü sağladığı belirtildi.

Suriye hükümetine yakınlığıyla bilinen El-Vatan gazetesinin haberine göre, Suriye ordusunun öncü birlikleri, 2012 yılından bu yana farklı grupların elinde bulunan Bab el-Hava sınır kapısına 10 kilometre mesafedeki mevzilerde kontrolü sağladı.

Habere göre, Halep’in batısındaki 46. Alay karargahını militanlardan temizleyen ordu, cihatçıları eski Halep-İdlib otoyolu ile Türkiye sınırındaki Bab el-Hava sınır kapısı yolunun kesişme noktasının kontrolünden mahrum bıraktı.

Sputnik'in aktardığına göre haberde ordu birliklerinin cihatçıların kontrolündeki kilit noktalardan Atarib şehrine üç kilometre ve Bab el-Hava sınır kapısına 7 kilometre mesafede bulunduğu bildirildi.

Haberde ayrıca ordunun Atarib yolu üzerindeki Urem Kubra ve Urem Sugra köylerinde de kontrolü sağladığı belirtildi.