Reuters’a konuşan Türk yetkililer Irak-Suriye sınırına saldırıyı doğruladı

Reuters’a konuşan Türk yetkililer dün gece Irak-Suriye sınırına TSK tarafından saldırı düzenlendiğini doğruladı.

Reuters haber ajansına konuşan Türk yetkililer TSK’nin dün gece Irak-Suriye sınırına saldırı düzenlediğini doğruladı.

Ajansa konuşan bir Türk güvenlik yetkilisi dün geceki saldırının temel hedefinin “Suriye’deki operasyon öncesinde” Irak ile Suriye arasında Suriye Demokratik Güçleri’nin kullandığı geçiş yolunun kesilmesi olduğunu açıkladı.

Sözkonusu yetkili “Bu sayede grubun Suriye’ye geçişi ve mühimmat dahil destek hatları kapanmış oldu” dedi.

Reuters saldırıda herhangi bir can kaybı olup olmadığının belirsiz olduğunu duyurdu.

Saldırının MİT ile TSK tarafından gerçekleştirildiği ifade edilen haberde ajansa konuşan bir Türk yetkilinin saldırıyı "hava saldırısı" olarak tanımladığı ancak diğer yetkilininse bölgenin “çeşitli araçlarla” kullanılamaz hale getirildiğini söylediğini yazdı.

Öte yandan Reuters bir görgü tanığının sınırın Suriye tarafındaki Tel Abyad’dan Türkiye tarafındaki Akçakale’ye kadar herhangi bir askeri hareketlilik gözlemlemediğini aktardığını duyurdu.

