Pentagon: Suriye'den değil, operasyon bölgesinden asker çektik

Pentagon’dan yapılan açıklamada ABD’nin Türkiye’nin olası operasyon bölgesinden asker çektiği ancak Suriye’deki askeri varlığında herhangi bir değişikliğe gitmediği belirtildi.

ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) yapılan açıklamada ABD’nin Suriye’de Türkiye’nin olası operasyon bölgesinden asker çektiği ancak Suriye’deki askeri varlığında bir değişiklik olmadığı belirtildi.

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman yaptığı açıklamada halen "güvenli bölge"nin tesisinden yana olduklarını ancak Türkiye'nin tek taraflı davranmayı tercih ettiğini söyledi.

Hoffman yaptığı açıklamada “Halen devam eden yanlış haberlerin aksine Türkiye’nin askeri harekatı ışığında mevcut durum ve Suriye’nin kuzeyindeki ABD güçlerini korumak için gerekli çabalar konusunda geçen birkaç gün içinde Başkan tarafından Bakan Esper ile Genelkurmay Başkanı Milley’e danışılmıştır. Bakanlığın pozisyonu daha önce olduğu gibi Suriye’nin kuzeyinde bir güvenli bölge kurulmasının istikrarı sağlamanın en iyi yolu olduğudur. Ne yazık ki Türkiye tek taraflı hareket etmeyi seçmiştir. Bunun sonucu olarak Suriye’nin kuzeyindeki ABD güçlerini onların güvenliğini temin için Türkiye'nin potansiyel harekat yolunun dışına çıkardık. Şu anda Suriye’deki mevcut güçlerimizde bir değişiklik yapmadık” dedi.