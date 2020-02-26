Latin Amerika'da Kovid-19 şüphesi

Brezilya'da yeni koronavirüs taşıdığı şüphesi görülen bir hastayla ilgili haberler üzerine Sağlık Bakanlığı yetkilileri söz konusu hasta için ikinci bir testin sonuçlarını beklediklerini söyledi.

Avrupa'da da yayılmaya başlayan Kovid-19 (yeni koronavirüs) salgını pek çok ülkeye sıçrarken, şimdiye kadar Türkiye'nin sınır komşularından Irak, İran ve Yunanistan'da görüldü.

Öte yandan bugün haber sitelerinde virüsün Brezilya üzerinden Latin Amerika'ya da sıçradığı yazıldı.

Reuters'a konuşan bir kaynak Brezilya'da koronavirüs görüldüğünü, hükümetten de doğrulama geldiğini söyledi ancak yetkililerden bu iddiayı doğrulamadı.

'İKİNCİ TESTİN SONUÇLARINI BEKLİYORUZ'

The New York Times'ta yer alan habere göre ise Çarşamba günü Brezilyalı yetkililer, yakın zamanda İtalya'ya yaptığı bir iş gezisinden Sao Paolo'ya dönen bir adamın Latin Amerika'da bilinen ilk vaka olarak virüsle enfekte olduğunu doğrulamaya çalışıyor.

Haberde yetkililerin enfeksiyonu doğrulamak için ikinci bir laboratuvar testinin sonuçlarını bekledikleri söyleniyor.

Brezilya sağlık bakanı Luiz Henrique Mandetta, Brezilya'da yaz mevsimi olması nedeniyle hastalığın güney yarımküredeki kadar hızlı yayılmayacağından umutlu olduklarını söyledi. Mandetta, “Brezilya gençlerin yaşadığı bir ülke ve biz yaz mevsimindeyiz. Bu bir solunum virüsü için elverişli olmayan bir dönem" dedi.

Yetkililer, hastanın stabil durumda olduğunu ve en az 14 gün boyunca evde karantinada kalmasının istendiğini söyledi. Hastaneden yapılan açıklamada da hastanın yakından takip edileceği belirtildi.