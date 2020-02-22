Kuzey Kıbrıs'ta Yeni Koronavirüs şüphesi

Kuzey Kıbrıs Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde bir hasta Yeni Koronavirüs şüphesiyle Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kuzey Kıbrıs Sağlık Bakanlığı yetkilileri, önlem amaçlı 74 yaşındaki G.E'nin hastanede gözlem altına alındığını belirtti. Bakanlık yetkilileri, hasta ile ilgili testlerin Türkiye'ye gönderileceğini sonrasında bir açıklama yapılacağını kaydetti.

G.E'nin, doktorlara Dubai'ye tatile gittiğinde Çinli turistlerle aynı ortamları paylaştığını söylediği öğrenildi.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Kalfaoğlu, hastanın dün acile geldiğini belirterek, "Dün acilden evine gitmiş. Ama bu sabah yeniden gelince, ‘Yeni Koronavirüs’ şüphesi nedeniyle hastayı Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne sevk ettik" dedi.

Hastanın 74 yaşında olduğunu ifade eden Kalfaoğlu, "Hastamız Dubai'de Çinlilerin de olduğu bir tura katılmış. Buradan döndükten sonra rahatsızlanmış" dedi.

Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan, "Hastanın gözlem altına alındığını, araştırmaların sürdüğünü" belirtti.

KARANTİNA ODASINA KONULDU

74 yaşındaki G.E'nin, Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde oluşturulan karantina odasına konulduğu öğrenildi.

BAKAN AÇIKLAMA YAPTI

Kuzey Kıbrıs Sağlık Bakanı Ali Pilli, ‘Yeni Koronavirüs’ nedeniyle gözlem altına alınan hasta ile ilgili açıklama yaptı.

Doktorların ilk aşamada hastaya zatürre teşhisi koyduğunu söyleyen Pilli, hastanın Dubai'de tatildeyken Yeni Koronavirüs taşıma riski olan Çinli turistlerle aynı ortamda bulunmuş olabileceğinden tedbir amacıyla Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde gözlem altına alındığını kaydetti.

Pilli, hastadan alınacak örneklerin kesin teşhis için Türkiye'ye gönderileceğini açıkladı.