Küba'da deprem sonrası son durum: Halk günlük yaşamına devam ediyor

Küba ile Jamaika açıklarında dün 7,7 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Küba'da herhangi bir hasar veya can kaybı olmadığı belirtildi.

Kübalı yetkililer, Karayip Denizi'nde Küba ile Jamaika açıklarında dün 7,7 büyüklüğünde meydana gelen depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Granma'da yer alan habere göre, Küba Ulusal Sismoloji Araştırmaları Merkezi (Cenais), söz konusu depremin ülke tarihinin en şiddetlisi olduğunu kaydetti.

Cenais Bilim Konseyi Başkanı Dr. Bladimir Moreno Toirán, çoğu ajansın tsunami uyarısına karşılık yaptığı yorumda, endişelenecek bir durum olmadığını, deprem merkezinde yaşanan yatay kırılmanın tsunami tehlikesi oluşturmayacağını açıkladı.

Santiago Sivil Savunma Başkanı Gustavo Álvarez Matos da, bölgede herhangi bir can kaybı ve bina hasarı olmadığını, ancak olası sorunlar için önlem almaya devam edileceğini açıkladı.

KÜBA DOSTLUK DERNEĞİ: HALK GÜNLÜK YAŞAMINA DEVAM EDİYOR

Küba Dostluk Derneği de, Küba'da depremin ardından yaşananlara ilişkin bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Karayip Denizinin Küba ve Jamaika açıklarında dün gerçekleşen 7.7 büyüklüğündeki deprem ile ilgili elimize ulaşan son bilgilere göre Küba’da herhangi bir can ve mal kaybı bulunmuyor; Küba halkı günlük yaşamına devam ediyor" denildi.

Küba'da işçilerin, depremde yaralı ve hasar olmadığına yönelik duyurunun ardından çıktıkları fabrikaya geri dönmesi ise böyle görüntülendi.