Küba Çocuk Tiyatrosu La Colmenita 30 yaşında

Sosyalist Küba, büyük bir coşkuyla, Küçük Arı Kovanı’nın 30. Yaşını kutluyor. Küba Komünist Partisi 'La Colmenita'yı 'Küba Devrimi’nin en güzel kültürel ürünlerinden biri' olarak niteliyor.

Küba’nın cubadebate adlı yayın organında bugün Küçük Arı Kovanı’nın 30. yaşını kutlayan bir makale yayınlandı. Bugün, 14 Şubat, Küçük Arı Kovanı’nın kuruluş yıldönümü.x

Küba Devlet Başkanı Miguel-Diaz Canel Bermudez twitter hesabından, La Colmenita’yı ve yönetmeni Carlos Alberto 'Tin' Cremata’yı 30. Kuruluş yıldönümü için kutlayan bir mesaj yayımladı. Diaz-Canel, mesajında, La Colmenita’yı, 'Küba’nın ruhunu taşıyan yüceltici bir eğitim projesi' olarak nitelerken, topluluk için duyduğu 'büyük sevgi ve hayranlığı' dile getirdi.

Küçük Arı Kovanı, SSCB’nin çözülmesinin arifesinde, bu yönde işaretlerin giderek sıklaştığı; buna karşılık Fidel Castro’nun, “SSCB çözülürse, ki bu meydana gelmesini asla istemeyeceğimiz bir şeydir, bu koşullarda dahi, Küba ve Küba devrimi mücadele etmeye ve direnmeye devam edecek (1989)” dediği bir kesitte, 1990 yılında kuruldu. İlk kuruluşunda resmi bir niteliği olmayan topluluk, Küba’daki “özel dönem” boyunca kurucusu Carlos Alberto Cremata’nın (Tin) ve annesi Iraida Malberti’nin girişimiyle serpilip gelişti ve sonraki yıllarda Küba Kültür Bakanlığı’nın bünyesine katıldı.

La Colmenita, esas itibariyle, çocuklar ve gençler açısından, bir okul sonrası sanat etkinliği niteliği taşıyor. Topluluk, sanatçılar yetiştirmeyi değil, insanlık değerlerinin sanat eserleri aracılığıyla yeniden üretilmesini ve toplumla paylaşılmasını amaçlıyor. Küçük Arı Kovanı’nın birçok etkinlik alanından birini de, Küba’nın kasırga vb “doğal afet”lerden en çok etkilenen bölgelerinde, halkın, özellikle de çocukların moralinin yükseltilmesini amaçlayan gösteriler oluşturuyor.

Küçük Arı Kovanı, özellikle 2010 sonrasında, Küba Komünist Partisi ve Küba Devleti tarafından Küba Devrimi’nin en değerli ürünlerinden biri olarak benimsendi.

La Colmenita, Küba Devrimi’nin sosyalist karakterinin Fidel tarafından ilan edilmesinin 50. Yıldönümü olan 2011 yılında, Küba Komünist Partisi tarafından (Raul Castro’nun “bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz en güzel eser”) dediği “Küba Devrimi’nin sağlamlığının ve sosyalizmin Küba’daki tarihsel sürekliliğinin kanıtı”, ve “Küba Devrimi’nin en güzel kültürel ürünlerinden biri” olarak nitelenmişti. 16 Nisan 2011 günü Devrim Meydanı’nda gerçekleştirilen kutlamada, topluluğu oluşturan yüzlerce çocuk, genç, sanatçı, öğretmen ve ebeveyn, Küba Devlet Başkanı ve Küba Komünist Partisi Birinci Sektereteri Raul Castro Ruz’un ve diğer yöneticilerin bulunduğu tribünün önünde durup el ele tutuşarak, devrimin önderliğini, yine devrimin ilk yıllarında kullanılan sorulardan biriyle seslenerek selamlamıştı: “Cuba! Cuba! Fidel ! Y ahora. Que otra cosa podemos hacer?” (“Küba! Küba! Fidel! Ve şimdi. Başka ne yapabiliriz?”). Küçük Arı Kovanı’nın devrimin sosyalist karakterinin ilanının 50. Yılı kutlamasındaki yeri, Fidel’in, Küba Komünist Partisi’nin 6. Kongresi’nin açılışının yapıldığı aynı günün akşamında kaleme aldığı makalesine de konu olmuştu.

2016 yılının Mayıs ayında, La Colmenita Yönetmeni Carlos Alberto Cremata’ya Küba Devlet Konseyi tarafından Küba Cumhuriyeti Ulusal Emek Kahramanı Nişanı verilmiş; Nişan, Cremata’ya 2 Mayıs günü düzenlenen bir törende, bizzat Küba Devlet Başkanı ve Küba Komünist Partisi Birinci Sekreteri Raul Castro Ruz tarafından takdim edilmişti.

Küçük Arı Kovanı, Fidel Castro’nun 2016 yılının Kasım ayındaki ölümünden birkaç ay önce, 13 Ağustos’taki 90. doğum günü kutlamasını üstlenmek üzere Küba Komünist Partisi tarafından “görevlendirilmiş”; topluluk, Fidel’in 90. Yaş gününü Karl Marx Tiyatrosu’nda Küba devriminin tarihsel önderinin kendisinin de katıldığı bir etkinlikle kutlamıştı. La Colmenita tarafından gerçekleştirilen 90. yaş günü etkinliği, aynı zamanda, Fidel’in Küba halkı ile –sağlığındaki - en son buluşması niteliğini kazanmıştı.

Tin Cremata’nın, Küba Havayolları’nın bir işçisi olan babası Carlos Cremata Trujillo, Amerika Birleşik Devletleri ve CIA tarafından, Küba Komünist Partisi’nin Birinci Kongresi’nin gerçekleştirildiği ve Küba Anayasası’nın Küba halkının büyük çoğunluğu tarafından kabul edildiği 1976 yılına özellikle denk getirilen Barbados Katliamı’nda, içindeki 73 yolcu ile birlikte uçuş sırasındaki bir sabotajla düşürülen sivil yolcu uçağında yaşamını yitirmişti. Sabotaj sonrasında Devrim Meydanı’nda milyonlarca Kübalı’ya seslenen Fidel, konuşmasını, “Bu tür saldırılarla neyi amaçlıyor olabilirler? Devrimi yok etmeyi mi? Bu, imkansız. Bugün burada milyonlarca Kübalı gözyaşı döktü. Ve enerji dolu ve güçlü bir halk ağladığı zaman, adaletsizlik titrer” diyerek sonlandırmıştı.

2008 yılında Devlet Tiyatroları’nın, 2010 yılında José Marti Küba Dostluk Derneği, Nâzım Hikmet Kültür Merkezi ve Türkiye Komünist Partisi’nin davetlisi olarak Türkiye’yi ziyaret eden Küçük Arı Kovanı’nın yönetmeni Carlos Alberto Cremata, “Fidel’in de izlediği bir gösterilerinde, görme ve işitme engelli çocukların da oynadıklarını; gösteri sonrasında Fidel kendisine, “Bunu nasıl yapabildin?” diye sorduğunda, Fidel’i, “Çünkü ben devrimle aynı yılda doğdum” diyerek yanıtladığını aktarmıştı.

2016 yılının 25 Kasım günü yaşama gözlerini yumduğunda, José Marti Anıtı’nda Fidel’e saygı duruşunda bulunanlar arasında Tin Cremata ile La Colmenita’lı çocuklar da vardı. Fidel’e saygı duruşu sırasında duygu ve düşüncelerini dile getiren çocuklardan biri de, Karl Marx Tiyatrosu’ndaki 90. yaş günü etkinliğinde, Fidel’in yanına gidip etkinliğin onur konuğunu Küçük Arı Kovanı adına selamlayan Denia Barcia Vazquez’di.

Küçük Arı Kovanı’nın 30. Yaşı için Küba halkının yanı sıra, Küba’nın ve topluluğun bütün dünyadan dostları da La Colmenita’ya mesajlar gönderdiler. Bu mesajlara cubadebate’de yayınlanan makalenin sonunda, “okur mesajları”, bölümünde yer verildi. Mesajların bir bölümünün, bu yılın sonunda, Küba’da bir kitap olarak basılması planlanıyor.

Türkiye’den Küba’ya 30. Yıl mesajı gönderen Küçük Arı Kovanı dostları arasında;

Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan, José Marti Küba Dostluk Derneği Başkanı Yiğit Günay, Devlet Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni (1998-2014) devlet sanatçısı Lemi Bilgin, devlet sanatçısı, oyuncu ve yönetmen Murat Çidamlı, Prof. Dr. Hasan Erkek, Tepebaşı (Eskişehir) Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, yazar yönetmen ve tiyatro pedagogu Yalçın Baykul, yönetmen Çağrı Kınıkoğlu, öğretim üyesi Ruhan Alpaydın, Esra Karaköse ve Ulvi İçil (Yazılama Yayınevi, “Küçük Arı Kovanı” kitabı editörleri), Solcu Liseliler, Nâzım Hikmet Kültür Merkezi emekçileri, Türkiye Komünist Partisi üyeleri, liseli gençler, anne ve babalar yer alıyor.

Türkiye’den Küçük Arı Kovanı’na iletilen mesajlardan bazı bölümleri okurlarımızla paylaşalım:

Kemal Okuyan (Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri):

Carlos Alberto Cremata’ya Ulusal Emek Kahramanı nişanı verildiğini duyduğumda çok keyiflenmiştim. Nişanlar, madalyalar genellikle fazlasıyla ciddi ritüellerdir. Savaşların, zorlu siyasi ve ekonomik kavgaların öyküsü yatar her birinde. Bazen bu ödüller kültür-sanat alanına da uzanır, yaratıcı insanların emeğine saygıyla. Ancak bu kez işin içinde çocuklar vardı, keyiflenmemin nedeni buydu. Ne tepki vermişlerdi acaba La Colmenita’nın neşe dolu üyeleri? Tin Amcalarının etrafını çevirip dans mı etmişlerdi yoksa en güzel şarkılarını onun için ve onunla beraber mi söylemişlerdi? Dört yıl önceydi Cremata’nın Ulusal Emek Kahramanı ilan edilmesi. On yıl önceyse onlar hep birlikte Türkiye’deydiler. Çok şey okumuştum haklarında ama Nazım Hikmet Kültür Merkezi’ndeki gösteriyi izlerken gözlerim doluvermişti. Çocuklar gülüyor, eğleniyor bense emperyalizmin karanlığa gömmeye çalıştığı insanlığın en değerli birikimini tiyatroya, dansa, şarkıya yansıtan bu küçük kahramanların varlığına şükranla ağlıyordum. Teşekkürler Carlos Alberto, teşekkürler La Colmenita…

Yiğit Günay (José Martí Küba Dostluk Derneği Başkanı)

Çocuklara ait olan özel bir şey var… Bu ifade bir klişe gibi görünebilir ama hayır, çünkü bunun nedeni tam olarak açıklanamaz. Evet, gelecek onlar, umut uyandırıyorlar, yüzümüze bir gülümseme kondurmakta asla başarısız olmadılar. Ama yine de, bundan daha fazlası, çok daha fazlası…

Belki de onlarda kendimizi görüyoruz, ama ideal bizler olarak, sahip olmuş olduğumuz ve halen sahip olduğumuz yapabilme gücünü, insanlar olarak yapabileceklerimizi öğreniyoruz.

Küçük Arı Kovanı bu 30 yılda bize bunun örneğini evrensel dilde sundu: Çocukların dilinde. Çocuklar değişiyorlar ama kumpanyanın dersi değişmiyor: Çocukların sahip olduğu – bizim de geçmişte ve halen sahip olduğumuz -büyüye emeği, işbirliğini ve kolektif ruhu - ekleyin ve görün: İnsanlar, birleştiklerinde, yaşamı güzelleştirme gücüne sahipler.

Lemi Bilgin (Devlet Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni 1998-2014)

'Küçük Hanımlar Küçük Beyler" Uluslararası Çocuk Tiyatrosu Festivalimize 2008 yılında konuk olan " La Colmenita" Tiyatrosunun bizlere unutulmaz anlar yaşatan muhteşem gösterileri hafızamızda hâlâ canlılığını korumakta ve bizlere ilham kaynağı olmaya devam etmektedir.

Sınırlarımızın çok uzak ama kalplerimizin çok yakın olduğu Kübalı dostlarımız La Colmenita Tiyatrosunun 30. Yılını kutlamalarının mutluluğunu paylaşmaktan onur duyuyoruz.

Türkiye'deki doslarınız hepinizi sevgiyle kucaklıyor.

Dünyamız sizlerle çok daha güzel.

Prof. Dr Hasan Erkek (Öğretim üyesi)

Umarım dünyanın birçok ülkesinde ve bu arada Türkiye’de de, La Colmenita örnek alınır ve benzer tiyatro yapılanmalarına hızla gidilir. Çünkü dünyanın bütün çocuklarının La Colmenita gibi tiyatrolara ihtiyacı var. La Colmenita’nın 30.Yaşını içtenlikle kutluyor, bugüne kadar emek vermiş tiyatro sanatçılarına, eğitmenlerine, kılavuzlarına, emek veren, katkıda bulunan herkese, bir tiyatro profesörü ve oyun yazarı olarak teşekkür ediyorum.

Yalçın Baykul (Yazar, yönetmen, tiyatro pedagogu)

Fidel’in devrimci ve onurlu çocuklarını büyük bir sevgiyle ve hasretle kucaklıyor ve La Colmenita’ya nice 30 yıllar diliyorum.

Esra Karaköse (“Küçük Arı Kovanı” kitabı editörü, Yazılama Yayınevi)

Sevgili Tin ve sevgili Küçük Arı Kovanı ailesi,

Sizlere çok mutlu bir doğum günü diliyorum. Yürekten tebrikler! Sizleri tanımış olmak her zaman büyük bir zevk oldu. Şu anda New York’ta yaşıyorum ve bir bilim insanı olarak bir hastanede çalışıyorum. Ve sanıyorum Küçük Arı Kovanı ailesinin en küçük üyesi de benimle birlikte yaşıyor. Bir diğer deyişle, beş aylık bir kızım var.

Bal ve sevgi ile dolu selamlar.

Ulvi İçil (“Küçük Arı Kovanı” kitabı editörü, Yazılama Yayınevi)

Küçük Arı Kovanı, sevginin para, sanatın bayağılık, sosyalizmin kuruluşunun emperyalist abluka ve kapitalist sömürü üzerindeki diktatörlüğü. Küçük Arı Kovanı, komünizm. Bütün dünya halkları ve “büyük insanlık” için güncel bir gereksinim, tarihsel bir zorunluluk.

Çağrı Kınıkoğlu (Yönetmen)

Küçük Arı Kovanı’nın İstanbul’da tanık olduğumuz sanatının niteliğine hepimiz hayran kalmıştık. La Colmenita’nın üyeleri ile yönetmenleri arasında varolan içtenlik, dostluk ve yoldaşlığı anımsıyorum. Bütün bunların çok çalışmak, tutku, eşitlik ve özgürlüğe duyulan inanç ve umut ile, Küba Devrimi’nin erdemleri ile mümkün olabildiğini biliyoruz.

İstanbul’daki Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nden bütün bir Küçük Arı Kovanı’na ve Küba halkına en iyi dileklerimizi ve selamlarımızı iletiyoruz.

Yaşasın Küçük Arı Kovanı!

Yaşasın Küba Devrimi!

Murat Çidamlı (Devlet Tiyatroları oyuncusu ve yönetmeni)

Sevgili Küçük Arı Kovanı,

Sizlere, öğretmenlerinize ve yönetmenlerinize en içten devrimci selamlarımı iletiyorum. Bir gün mutlaka, bütün dünya dans ve müziğin egemen olduğu büyük bir devrimci şölene dönüşecek.

Dt. Ahmet Ataç (Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı)

La Colmenita, 2010 yılında izleme fırsatı bulduğum çok değerli bir topluluk. Üstelik sadece izlemekle de yetinmeyip, onları Eskişehir’de misafir ederek halkımız ile buluşturmuş olmak benim için bir gurur kaynağı.

Sahneye çıktıklarında tüm salona yansıttıkları enerjiyi, çok net biçimde hatırlıyorum. Özellikle yaptıkları müzik ile yakaladıkları ritmi, tüm izleyicilere aktarmayı başarmışlardı. Kendilerini izledikten sonra müziğin gücüne ve çocuklar üzerindeki olumlu etkisine bir kez daha inandım.

Müziğin ritmini derinden hissettiren La Colmenita’yı, 30. kuruluş yıldönümünden dolayı kutluyor ve başarı dolu seneler diliyorum.

Gülzerin Kızıler

Bugün kızımla birlikte kavganın içindeki bir komünist olmamda Küçük Arı Kovanı’ndan ve Kübalı devrimcilerden öğrendiklerimin de payı var.

Tülin İçil

Dünyamızın çok uzak bir yerinden gelerek, pırıl pırıl gözleriyle, cıvıltılarıyla bizleri büyüleyen sosyalizmin çocuklarına binlerce teşekkürler. Türkiyeli bir komünist ve bir ebeveyn olarak hepinizi kucaklıyorum

Ruhan Alpaydın (Öğretim üyesi)

Kübalı çocukların mutluluğunun ve güveninin arkasında yatan nedeni geçtiğimiz yıl Küba’yı ziyaret ettiğimde açık bir şekilde farkettim. Küba’da, insanların önceliği karşılıklı güven ve anlayışa adyalı ilişkilere sahip olmak ve bu, çocuklara, hayvanlara ve doğaya uzanıyor. Sosyalist bir ahlak Kübalıların çocuklara, kültüre, doğaya ve ülkenin gelecek kuşaklarına ilişkin özeninde etkili. Küçük Arı Kovanı bu tür bir ülkeden ve kültürden doğuyor.

Melisa

Sevgili Küçük Arı Kovanı,

Sizleri arkadaşlarımla birlikte neşe, sevgi ve hayranlıkla izlediğimizi hatırlıyorum. Çeştli ülkelerin çocuklarını sanatsal etkinliklerde biraraya getirmenin harikulade olduğunu düşünüyorum.

Yeniden görüşebilmek dileğiyle.

Ilgaz

Sevgili Kübalı dostlarım,

Türkiye’ye geldiğinizde Jaime evimizde konuğumuz olmuştu. 30. Yaş gününüzü kutlamak isterim. Bir gün kendimi Küba’da bulacağımı ve hep düşündüğüm dostlarımı görebileceğimi umuyorum.

Ülke

Küçük Arı Kovanı bize, halkımız, vatanımız ve dünyamız için istediğimiz şeyin bir örneğini sunuyor: Eşitlik ve özgürlük. 30. Yaşınız kutlu olsun.

Başak Kerimoğlu

Küçük Arı Kovanı’nın bir çocuğa sunulabilecek en güzel örnek olduğunu düşünüyorum. Gelişmek için sevgi, destek, yaratıcılık ve neşe dolu bir toprak. Daha da yükseklere ve uzun uçabilmeniz dileğiyle.

Emel Güneş (Öğretim üyesi)

Sizlerle Küba’yı içimizde hissettik. Küçük Arı Kovanı’nın 30. Yaşını kutluyor, bütün üyelerini sevgi ve hasretle kucaklıyorum.